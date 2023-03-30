Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ФСБ проводить фільтраційні заходи в Криму – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 06:53
ФСБ проводить фільтраційні заходи в Криму – Генштаб
ОКУПАНТИ В КРИМУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З УКРІНФОРМУ

Росіяни посилили тиск на мешканців Криму, в окупованому Красноперекопську співробітники ФСБ проводять так звані фільтраційні процедури.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини.

Реклама:

Зокрема, у Красноперекопську працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із принизливими процедурами фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення, тощо".

Нагадаємо: На початку березня Генштаб повідомляв, що в деякі населені пункти окупованої частини Херсонщини прибули співробітники російської ФСБ, ворог посилив фільтраційні заходи на півдні України.

Теми: КримФСБфільтраціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: