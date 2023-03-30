ФСБ проводить фільтраційні заходи в Криму – Генштаб

ОКУПАНТИ В КРИМУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З УКРІНФОРМУ

Росіяни посилили тиск на мешканців Криму, в окупованому Красноперекопську співробітники ФСБ проводять так звані фільтраційні процедури.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини.

Зокрема, у Красноперекопську працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із принизливими процедурами фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення, тощо".

Нагадаємо: На початку березня Генштаб повідомляв, що в деякі населені пункти окупованої частини Херсонщини прибули співробітники російської ФСБ, ворог посилив фільтраційні заходи на півдні України.