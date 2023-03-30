Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ проводить фільтраційні заходи в Криму – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 06:53
ФСБ проводить фільтраційні заходи в Криму – Генштаб
ОКУПАНТИ В КРИМУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З УКРІНФОРМУ

Росіяни посилили тиск на мешканців Криму, в окупованому Красноперекопську співробітники ФСБ проводять так звані фільтраційні процедури.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини.

Зокрема, у Красноперекопську працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із принизливими процедурами фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення, тощо".

Нагадаємо: На початку березня Генштаб повідомляв, що в деякі населені пункти окупованої частини Херсонщини прибули співробітники російської ФСБ, ворог посилив фільтраційні заходи на півдні України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримФСБфільтраціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Крим
В кримському селищі із авіабазою пролунав вибух, видно дим
Росіяни бояться їхати до Криму: туристичний сезон очікує провал – ЗМІ
Визнання роботи з деокупації: Росія віднесла організацію "КримSOS" до "небажаних"
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...