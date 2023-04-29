Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Умані знову спалахнула пожежа у багатоповерхівці, зруйнованій росіянами

Роман ПетренкоСубота, 29 квітня 2023, 09:34
В Умані знову спалахнула пожежа у багатоповерхівці, зруйнованій росіянами
фото дснс

Вранці 29 квітня знову спалахнула багатоповерхівка в Умані, зруйнована російською ракетою. Рятувальники понад добу розбирають завали.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки.

Близько 8:30 під час розбору завалів знову спалахнула пожежа.

Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром.

Станом на ранок 29 квітня кількість постраждалих не змінилися: 23 загиблих, з них 4 дітей. Ще 18 людей травмовані.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Уманьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Умань
Умань: під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що дітей загинуло п’ятеро, а не четверо
Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти
"За Умань!": прикордонники обіцяють ворогу відплату
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: