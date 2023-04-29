В Умані знову спалахнула пожежа у багатоповерхівці, зруйнованій росіянами

Вранці 29 квітня знову спалахнула багатоповерхівка в Умані, зруйнована російською ракетою. Рятувальники понад добу розбирають завали.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки.

Близько 8:30 під час розбору завалів знову спалахнула пожежа.

Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром.

Станом на ранок 29 квітня кількість постраждалих не змінилися: 23 загиблих, з них 4 дітей. Ще 18 людей травмовані.

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