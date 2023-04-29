В Умані знову спалахнула пожежа у багатоповерхівці, зруйнованій росіянами
Субота, 29 квітня 2023, 09:34
Вранці 29 квітня знову спалахнула багатоповерхівка в Умані, зруйнована російською ракетою. Рятувальники понад добу розбирають завали.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки.
Близько 8:30 під час розбору завалів знову спалахнула пожежа.
Як пояснили рятувальники, її роздмухало вітром.
Станом на ранок 29 квітня кількість постраждалих не змінилися: 23 загиблих, з них 4 дітей. Ще 18 людей травмовані.
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Передісторія:
- 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. Вранці повідомлялося, що 7 людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 – травмовані. Пізніше кількість загиблих зросла.
- Керівник МВС Ігор Клименко з місця події повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали.