В Умани снова вспыхнул пожар в многоэтажке, разрушенной россиянами
Суббота, 29 апреля 2023, 09:34
Утром 29 апреля снова вспыхнула многоэтажка в Умани, разрушенная российской ракетой. Спасатели больше суток разбирают завалы.
Источник: "Суспільне"
Детали: Спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажки.
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Около 8:30 во время разбора завалов снова вспыхнул пожар.
Как объяснили спасатели, его раздуло ветром.
По состоянию на утро 29 апреля количество пострадавших не изменились: 23 погибших, из них 4 детей. Еще 18 человек травмированы.
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Предыстория:
- 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. Утром сообщалось, что 7 человек, среди которых ребенок, погибли, еще 17 – травмированы. Позже количество погибших зросло.
- Руководитель МВД Игорь Клименко с места происшествия сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы.