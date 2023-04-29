В Умани снова вспыхнул пожар в многоэтажке, разрушенной россиянами

Утром 29 апреля снова вспыхнула многоэтажка в Умани, разрушенная российской ракетой. Спасатели больше суток разбирают завалы.

Источник: "Суспільне"

Детали: Спасатели продолжают разбирать завалы многоэтажки.

Около 8:30 во время разбора завалов снова вспыхнул пожар.

Как объяснили спасатели, его раздуло ветром.

По состоянию на утро 29 апреля количество пострадавших не изменились: 23 погибших, из них 4 детей. Еще 18 человек травмированы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: