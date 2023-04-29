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Британська розвідка: Останній ракетний удар РФ по Україні відображає зміну підходу

"Європейська правда"Субота, 29 квітня 2023, 09:52

Остання масована ракетна атака Росії проти України може свідчити про зміну підходу РФ до ракетних ударів, порівняно з зимою. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 квітня. 

Розвідка відзначає, що атака 28 квітня була першим масованим ударом РФ з початку березня. 

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"Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу у тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що РФ намагалася поцілити у резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні", – зазначають аналітики розвідки. 

Вони додають, що РФ вочевидь неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, як загибель цивільного населення. 

Нагадаємо, вранці 28 квітня Росія завдала нового удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 21 ракету знищила українська ППО, 2 ракети влучили по Умані. У зруйнованій ракетою секції житлового будинку загинули понад 20 людей, серед яких четверо дітей, рятувальники продовжують розбирати завали.

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Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ закликав посилити глобальні санкції проти Росії. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав ці ракетні удари Росії ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16

Теми: Росіявійна
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