Британська розвідка: Останній ракетний удар РФ по Україні відображає зміну підходу

Остання масована ракетна атака Росії проти України може свідчити про зміну підходу РФ до ракетних ударів, порівняно з зимою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 квітня.

Розвідка відзначає, що атака 28 квітня була першим масованим ударом РФ з початку березня.

"Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу у тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що РФ намагалася поцілити у резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні", – зазначають аналітики розвідки.

Вони додають, що РФ вочевидь неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, як загибель цивільного населення.

Нагадаємо, вранці 28 квітня Росія завдала нового удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 21 ракету знищила українська ППО, 2 ракети влучили по Умані. У зруйнованій ракетою секції житлового будинку загинули понад 20 людей, серед яких четверо дітей, рятувальники продовжують розбирати завали.

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу загинули жінка і трирічна дитина. Одна дитина постраждала та пошкоджені кілька квартир внаслідок падіння уламків ракети на житловий багатоповерховий будинок у місті Українка на Київщині.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки РФ закликав посилити глобальні санкції проти Росії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав ці ракетні удари Росії ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16.