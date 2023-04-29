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Британская разведка: Последний ракетный удар РФ по Украине отражает изменение подхода

"Европейская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 09:52

Последняя массированная ракетная атака России против Украины может свидетельствовать об изменении подхода РФ к ракетным ударам по сравнению с зимой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 29 апреля.

Разведка отмечает, что атака 28 апреля была первым массированным ударом РФ с начала марта.

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"Эти атаки позволяют предполагать изменение подхода в том, как Россия использует удары на дальние расстояния. В этой волне было меньше ракет, чем во время зимних атак, и она вряд ли была направлена против украинской энергетической инфраструктуры. Есть реалистичная вероятность, что РФ пыталась попасть в резервные подразделения или вооружение, которое недавно передали Украине", – отмечают аналитики разведки.

Они добавляют, что РФ явно неэффективно определяет цели и ставит потенциальную военную выгоду выше, чем возможные побочные последствия атаки, как гибель гражданского населения.

Напомним, утром 28 апреля Россия нанесла новый удар по Украине, выпустив 23 крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации. 21 ракету уничтожила украинская ПВО, 2 ракеты попали по Умани. В разрушенной ракетой секции жилого дома погибли более 20 человек, среди которых четверо детей, спасатели продолжают разбирать завалы.

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В Днепре в результате российского обстрела погибли женщина и трехлетний ребенок. Один ребенок пострадал и повреждены несколько квартир в результате падения обломков российской ракеты на жилой многоэтажный дом в городе Украинка Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки РФ призвал усилить глобальные санкции против России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал эти ракетные удары России еще одним доказательством необходимости вооружить Украину F-16.

Темы: Росcиявойна
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