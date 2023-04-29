Британская разведка: Последний ракетный удар РФ по Украине отражает изменение подхода

Последняя массированная ракетная атака России против Украины может свидетельствовать об изменении подхода РФ к ракетным ударам по сравнению с зимой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 29 апреля.

Разведка отмечает, что атака 28 апреля была первым массированным ударом РФ с начала марта.

"Эти атаки позволяют предполагать изменение подхода в том, как Россия использует удары на дальние расстояния. В этой волне было меньше ракет, чем во время зимних атак, и она вряд ли была направлена против украинской энергетической инфраструктуры. Есть реалистичная вероятность, что РФ пыталась попасть в резервные подразделения или вооружение, которое недавно передали Украине", – отмечают аналитики разведки.

Они добавляют, что РФ явно неэффективно определяет цели и ставит потенциальную военную выгоду выше, чем возможные побочные последствия атаки, как гибель гражданского населения.

Напомним, утром 28 апреля Россия нанесла новый удар по Украине, выпустив 23 крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации. 21 ракету уничтожила украинская ПВО, 2 ракеты попали по Умани. В разрушенной ракетой секции жилого дома погибли более 20 человек, среди которых четверо детей, спасатели продолжают разбирать завалы.

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