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Спасательная операция в Умани завершена: 23 погибших, из которых 6 детей

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 16:15
Спасательная операция в Умани завершена: 23 погибших, из которых 6 детей
поврежденная многоэтажка в Умани, фото ГСЧС

Поисково-спасательная операция на месте удара РФ по многоэтажке в Умани завершена, в результате атаки погибли 23 человека, из которых 6 детей, ранены 9 человек.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Facebook

Детали: Из 23 погибших 22 тела достали из завалов, еще один человек умер в больнице. Среди погибших – шестеро детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).

Все 23 тела погибших идентифицированы. Работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для ДНК-сравнения.

Спасены из-под завалов 17 человек.

Еще 2 женщины считаются без вести пропавшими.

"Все службы сработали слаженно и эффективно. Спасибо спасателям, полицейским, работникам коммунальных служб, десяткам уманчан, которые присоединились к разбору обрушенного дома. Работа шла очень быстро, потому что все спешили. До последнего надеялись найти под завалами кого-то живого", - отметил министр.

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Темы: УманьКлименко
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