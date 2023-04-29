Спасательная операция в Умани завершена: 23 погибших, из которых 6 детей
Поисково-спасательная операция на месте удара РФ по многоэтажке в Умани завершена, в результате атаки погибли 23 человека, из которых 6 детей, ранены 9 человек.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Facebook
Детали: Из 23 погибших 22 тела достали из завалов, еще один человек умер в больнице. Среди погибших – шестеро детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).
Все 23 тела погибших идентифицированы. Работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для ДНК-сравнения.
Спасены из-под завалов 17 человек.
Еще 2 женщины считаются без вести пропавшими.
"Все службы сработали слаженно и эффективно. Спасибо спасателям, полицейским, работникам коммунальных служб, десяткам уманчан, которые присоединились к разбору обрушенного дома. Работа шла очень быстро, потому что все спешили. До последнего надеялись найти под завалами кого-то живого", - отметил министр.
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Предыстория:
- 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. Утром сообщалось, что 7 человек, среди которых ребенок, погибли, еще 17 – травмированы. Позже количество погибших зросло.
- В субботу стало известно о 23 погибших, из которых 5 детей, одна женщина считалась пропавшей без вести.
- Руководитель МВД Игорь Клименко с места происшествия сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто.