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Зеленський про можливі жертви в ході звільнення Криму: Росія сильно ослабла

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 16:56
Зеленський про можливі жертви в ході звільнення Криму: Росія сильно ослабла
ілюстративне фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія дуже ослабла у війні з Україною з минулого року, тому ситуація щодо можливих українських жертв в ході звільнення Криму сильно відрізняється.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам

Деталі: Зеленському нагадали його заяву від 23 травня 2022 року про те, що звільнення Криму військовим шляхом може коштувати Україні сотень тисяч життів військових. Його запитали, скільки життів він готовий віддати для звільнення Криму зараз.

Пряма мова Зеленського: "З того моменту Росія ослабла дуже сильно. Вони втратили свою потужну армію військових, які були не мобілізованими, а саме військовими. Всі ці цифри, які давала аналітика всіх держав, щодо їх кількості реальних військових, злагодженості, підготовки, були завищені. Вони – потужна велика держава, і в них багато різної зброї, але морально багато чого змінилося з того моменту. Ми побачили це на херсонській операції.

Вони бояться, вони бояться вмирати. Я думаю, що їх дух було зломлено. Вони не розуміють, як це відбулося – "ми дійшли до Києва, ще два-три дні і ми закінчимо"… Вони були морально зломлені. Ситуація дуже відрізняєтся з минулого року. Тому може бути по-різному щодо Криму".

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що Україна готується до контрнаступу, але щоб зберегти більше життів, потрібна зброя. Водночас він висловив думку, що Україна не може тягнути з відвоюванням своїх територій до того, поки партнери нададуть F-16, контрнаступ має початися раніше.

Теми: ЗеленськийКримдеокупаціявійна
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