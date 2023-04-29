Зеленский о возможных жертвах в ходе освобождения Крыма: Россия сильно ослабла

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия очень ослабла в войне с Украиной с прошлого года, поэтому ситуация относительно возможных украинских жертв в ходе освобождения Крыма сильно отличается.

Источник: Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам

Детали: Зеленскому напомнили его заявление от 23 мая 2022 года о том, что освобождение Крыма военным путем может стоить Украине сотен тысяч жизней военных. Его спросили, сколько жизней он готов отдать на освобождение Крыма сейчас.

Прямая речь Зеленского: "С того момента Россия ослабла очень сильно. Они потеряли свою мощную армию военных, которые были не мобилизованными, а именно военными. Все эти цифры, которые давала аналитика всех государств, по их количеству реальных военных, слаженности, подготовки, были завышены. Они – мощное большое государство, и у них много разного оружия, но морально многое изменилось с того момента. Мы увидели это на херсонской операции.

Они боятся, они боятся умирать. Я думаю, что их дух был сломлен. Они не понимают, как это произошло - "мы дошли до Киева, еще два-три дня, и мы закончим"... Они были морально сломлены. Ситуация очень отличается с прошлого года. Поэтому может быть по-разному в отношении Крыма".

Что предшествовало: В этом же интервью Зеленский рассказал, что Украина готовится к контрнаступлению, но чтобы сохранить больше жизней, нужно оружие. В то же время он высказал мнение, что Украина не может тянуть с отвоеванием своих территорий до того, пока партнеры предоставят F-16, контрнаступление должно начаться раньше.