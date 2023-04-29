Російський державний телеканал видав кадри з Умані за обстріл українцями Донбасу
Субота, 29 квітня 2023, 20:14
Російський державний телеканал "Россия 1" видав відеокадри зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Умані Черкаської області за нібито обстріл українською армією окупованого Донбасу.
Джерело: проєкт Радіо Свобода та "Голосу Америки" "Настоящее время"
Деталі: Телеканал "Настоящее время" оприлюднив фрагмент сюжету на "Россия 1", зіставивши його з відео руйнувань в Умані.
"Українські бойовики сьогодні вночі знову обстріляли територію Донбасу", - стверджують російські пропагандисти, показуючи кадри будинку в Умані, де російською ракетою було зруйновано під'їзд.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.
- Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто.
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