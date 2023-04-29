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Російський державний телеканал видав кадри з Умані за обстріл українцями Донбасу

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 20:14
Російський державний телеканал видав кадри з Умані за обстріл українцями Донбасу
зруйнований будинок в Умані, фото ДСНС

Російський державний телеканал "Россия 1" видав відеокадри зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Умані Черкаської області за нібито обстріл українською армією окупованого Донбасу.

Джерело: проєкт Радіо Свобода та "Голосу Америки" "Настоящее время"

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Деталі: Телеканал "Настоящее время" оприлюднив фрагмент сюжету на "Россия 1", зіставивши його з відео руйнувань в Умані.

"Українські бойовики сьогодні вночі знову обстріляли територію Донбасу", - стверджують російські пропагандисти, показуючи кадри будинку в Умані, де російською ракетою було зруйновано під'їзд.

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Теми: УманьРосіяпропагандаЗМІ
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