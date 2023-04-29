Российский государственный телеканал выдал кадры из Умани за обстрел украинцами Донбасса
Суббота, 29 апреля 2023, 20:14
Российский государственный телеканал "Россия 1" выдал видеокадры разрушенной российской ракетой многоэтажки в Умани Черкасской области за якобы обстрел украинской армией оккупированного Донбасса.
Источник: проект Радио Свобода и "Голоса Америки" "Настоящее время"
Детали: Телеканал "Настоящее время" обнародовал фрагмент сюжета на "Россия 1", сопоставив его с видео разрушений в Умани.
"Украинские боевики сегодня ночью снова обстреляли территорию Донбасса", - утверждают российские пропагандисты, показывая кадры дома в Умани, где российской ракетой был разрушен подъезд.
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом.
- Руководитель МВД Игорь Клименко сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто.
- 29 апреля поисково-спасательная операция была завершена, в результате атаки погибли 23 человека, из которых 6 детей, ранены 9 человек, два человека считаются пропавшими безвести.