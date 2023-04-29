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Российский государственный телеканал выдал кадры из Умани за обстрел украинцами Донбасса

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 20:14
Российский государственный телеканал выдал кадры из Умани за обстрел украинцами Донбасса
разрушенный дом в Умани, фото ГСЧС

Российский государственный телеканал "Россия 1" выдал видеокадры разрушенной российской ракетой многоэтажки в Умани Черкасской области за якобы обстрел украинской армией оккупированного Донбасса.

Источник: проект Радио Свобода и "Голоса Америки" "Настоящее время"

Детали: Телеканал "Настоящее время" обнародовал фрагмент сюжета на "Россия 1", сопоставив его с видео разрушений в Умани.

"Украинские боевики сегодня ночью снова обстреляли территорию Донбасса", - утверждают российские пропагандисты, показывая кадры дома в Умани, где российской ракетой был разрушен подъезд.

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Темы: УманьРосcияпропагандаСМИ
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