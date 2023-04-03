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Поліція взялась за священника УПЦ МП, який напав на журналістів у Лаврі

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 17:24
Поліція взялась за священника УПЦ МП, який напав на журналістів у Лаврі
фото поліції

Дізнавачі поліції Києва повідомили про підозру священнослужителю УПЦ МП, який на території Києво-Печерської лаври пошкодив журналісту камеру.

Джерело: столична поліція у Facebook

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався 30 березня. У цей день багато ЗМІ стежили за тим, чи буде Українська православна церква Московського патріархату виселятися з приміщень Лаври після закінчення дії договору оренди.

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Один з представників духовенства вирвав в оператора знімальної групи мікрофон та зламав кріплення на камері.

Співробітники Печерського управління поліції задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування.

Зазначається, що поліція повідомила 41-річному священнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до 6  місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Що передувало: 30 березня священник УПЦ МП на території Лаври штовхнув журналістку "Суспільного", коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу, та зірвав кріплення на камері оператора телеканалу.

Передісторія:

Теми: УПЦ МПполіціяКиївЗМІ
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