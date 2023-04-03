Поліція взялась за священника УПЦ МП, який напав на журналістів у Лаврі
Дізнавачі поліції Києва повідомили про підозру священнослужителю УПЦ МП, який на території Києво-Печерської лаври пошкодив журналісту камеру.
Джерело: столична поліція у Facebook
Деталі: Повідомляється, що інцидент стався 30 березня. У цей день багато ЗМІ стежили за тим, чи буде Українська православна церква Московського патріархату виселятися з приміщень Лаври після закінчення дії договору оренди.
Один з представників духовенства вирвав в оператора знімальної групи мікрофон та зламав кріплення на камері.
Співробітники Печерського управління поліції задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування.
Зазначається, що поліція повідомила 41-річному священнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
Що передувало: 30 березня священник УПЦ МП на території Лаври штовхнув журналістку "Суспільного", коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу, та зірвав кріплення на камері оператора телеканалу.
Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
- Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".