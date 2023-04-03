Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція взялась за священника УПЦ МП, який напав на журналістів у Лаврі

Євген КізіловПонеділок, 3 квітня 2023, 17:24
Поліція взялась за священника УПЦ МП, який напав на журналістів у Лаврі
фото поліції

Дізнавачі поліції Києва повідомили про підозру священнослужителю УПЦ МП, який на території Києво-Печерської лаври пошкодив журналісту камеру.

Джерело: столична поліція у Facebook

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався 30 березня. У цей день багато ЗМІ стежили за тим, чи буде Українська православна церква Московського патріархату виселятися з приміщень Лаври після закінчення дії договору оренди.

Один з представників духовенства вирвав в оператора знімальної групи мікрофон та зламав кріплення на камері.

Співробітники Печерського управління поліції задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування.

Зазначається, що поліція повідомила 41-річному священнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до 6  місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 березня священник УПЦ МП на території Лаври штовхнув журналістку "Суспільного", коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу, та зірвав кріплення на камері оператора телеканалу.

Передісторія:

Теми: УПЦ МПполіціяКиївЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ексгенерала СБУ Наумова помітили на суді в Сербії

відео"Русский добровольческий корпус" знову наробив шуму в Брянській області

Голову Львівської облради відправили у відставку

Про план контрнаступу знають не більше 5 людей – Данілов

Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, "коли складуться умови" – фон дер Ляєн

В Міноборони пояснили, що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем"

Усі новини...
УПЦ МП
Прикордонники відфільтрували і передали СБУ чергового церковника УПЦ МП
На території Лаври є цивільні, які можуть перебувати там незаконно – Ткаченко
Побиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Останні новини
02:28
Білорусь перекинула танки до кордону з Литвою – "Гаюн"
01:51
Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ
00:58
Ізраїль атакував два об'єкти з виробництва зброї у секторі Гази
00:21
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
23:31
Музей у Брюсселі скасував проведення в себе боксерського матчу через погрози
23:15
Естонський політик розповів, як їздив в окупований Маріуполь і не побачив там "викрадених дітей"
22:57
Холод відступить на наступному тижні – синоптик
22:44
У США відповіли Грузії, що мають "достовірну інформацію" про дії підсанкційних суддів
22:36
Після візиту в Польщу Зеленський провів нараду про роботу правоохоронців
Усі новини...
Реклама: