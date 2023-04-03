Австралійський виробник поставить Україні сотню систем віддаленого контролю озброєння
Австралійський виробник поставить для потреб Збройних сил України до однієї сотні систем віддаленого контролю озброєння.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з оголошення Electro Optic Systems.
EOS оголосила про укладання контракту з українським "Спецтехноекспортом" про постачання даних "важких" систем (Remote Weapon Systems, RWS) вартістю до 80 млн доларів, включно із запчастинами та супунім обслуговуванням.
Угода передбачає постачання протягом 2023-2024 років, із демонстраційним тестуванням у наступні тижні. Згідно з типовими підходами для контрактів воєнного часу, він допускає дострокове розірвання на користь імпортера.
Так звані RWS дозволяють обслузі вести вогонь по противнику з більш безпечних умов, залишаючись всередині БМП чи іншої платформи, з якої використовується така система.
RWS є на озброєнні у багатьох армій Північної Америки, Європи та Південно-Східної Азії.