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Австралійський виробник поставить Україні сотню систем віддаленого контролю озброєння

"Європейська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 18:57

Австралійський виробник поставить для потреб Збройних сил України до однієї сотні систем віддаленого контролю озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з оголошення Electro Optic Systems. 

EOS оголосила про укладання контракту з українським "Спецтехноекспортом" про постачання даних "важких" систем (Remote Weapon Systems, RWS) вартістю до 80 млн доларів, включно із запчастинами та супунім обслуговуванням.

Угода передбачає постачання протягом 2023-2024 років, із демонстраційним тестуванням у наступні тижні. Згідно з типовими підходами для контрактів воєнного часу, він допускає дострокове розірвання на користь імпортера. 

Так звані RWS дозволяють обслузі вести вогонь по противнику з більш безпечних умов, залишаючись всередині БМП чи іншої платформи, з якої використовується така система.

RWS є на озброєнні у багатьох армій Північної Америки, Європи та Південно-Східної Азії. 

Теми: Австраліязброядопомога Українітехнології
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