Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула ще одну дитину, депортовану в Росію – омбудсмен

Ольга Глущенко Четвер, 6 квітня 2023, 03:38
Україна повернула ще одну дитину, депортовану в Росію – омбудсмен
фото з telegram Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося депортовану в Росію дитину.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Омбудсмен уточнив, що хлопця росіяни депортували в РФ з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Реклама:

Пряма мова: "На початку року до мене звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом із іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано до РФ.

Заявниця повідомила, як тільки їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до РФ, вона особисто поїхала до закладу, аби забрати онука.

Проте Артема разом із іншими вихованцями на той час вже перемістили на територію РФ, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до м. Скадовська.

ВІДЕО ДНЯ

Втім адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину".

Деталі: Лубінець повідомив, що за його зверненням у лютому бабусю призначили піклувальником над онуком. За його словами, крім цього, було "вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію".

Теми: дітидепортація окупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
діти
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Це свідоме рішення – любити дитину. Досвід родини, яка усиновила 7-річного хлопчика під час війни
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: