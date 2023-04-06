Україна повернула ще одну дитину, депортовану в Росію – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося депортовану в Росію дитину.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Омбудсмен уточнив, що хлопця росіяни депортували в РФ з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Пряма мова: "На початку року до мене звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом із іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано до РФ.

Заявниця повідомила, як тільки їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до РФ, вона особисто поїхала до закладу, аби забрати онука.

Проте Артема разом із іншими вихованцями на той час вже перемістили на територію РФ, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до м. Скадовська.

Втім адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину".

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Деталі: Лубінець повідомив, що за його зверненням у лютому бабусю призначили піклувальником над онуком. За його словами, крім цього, було "вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію".