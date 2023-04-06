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Украина вернула еще одного ребенка, депортированного в Россию – омбудсмен

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 03:38
Украина вернула еще одного ребенка, депортированного в Россию – омбудсмен
фото из telegram Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть депортированного в Россию ребенка.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: Омбудсмен уточнил, что парня россияне депортировали в РФ с временно оккупированной территории Херсонской области.

Прямая речь: "В начале года ко мне обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ.

Заявительница сообщила, как только ей стало известно, что воспитанников указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в заведение, чтобы забрать внука.

Однако Артема вместе с другими воспитанниками в то время уже переместили на территорию РФ, оттуда во временно оккупированный Крым, а затем в г. Скадовск.

Впрочем, администрация заведения, в котором находился Артем, отказалась возвращать ребенка".

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Детали: Лубинец сообщил, что по его обращению в феврале бабушку назначили попечителем над внуком. По его словам, кроме этого, были "приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию".

Темы: детидепортация оккупациявойна
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