ISW повідомив, що хоче показати Росія останньою серією ракетних ударів

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія останньою серією ракетних ударів хоче показати, що стримує майбутній український контрнаступ, проте, на думку аналітиків, це не є суттєвим фактором впливу на дії Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: У ніч з 8 на 9 травня російські війська здійснили чергову масштабну серію ракетних ударів по Україні. Український Генеральний штаб повідомив 9 травня, що українська протиповітряна оборона збила всі 8 крилатих ракет "Калібр" і 15 з 17 ракет Х-101/Х-555, які були запущені російськими військами.

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Військові аналітики підсумовують: "Російські сили, можливо, намагаються проводити майже щоденну серію ракетних ударів, щоб показати, що вони стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності ударів, ймовірно, не є суттєвим фактором, що стримує українські дії".

У звіті вказують, що президент Росії Володимир Путін відмовився використовувати своє звернення до Дня Перемоги для будь-яких значних риторичних змін і повторив існуючі наративи, готуючись до затяжної війни і представляючи Росію як таку, що успішно протистоїть усьому Заходу.

У своєму щорічному зверненні з нагоди 9 травня Путін заявив, що "проти Росії розв'язана справжня війна" і що Росія дала відсіч міжнародному тероризму і продовжить "захищати" жителів Донбасу.

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Путін також спробував використати святкування "Дня Перемоги" для згуртування партнерів по Співдружності Незалежних Держав (СНД), багато з яких прагнуть зменшити свою залежність від Кремля з лютого 2022 року.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв приєдналися до Путіна на параді до Дня Перемоги на Красній площі.

Основні висновки ISW за 9 травня: