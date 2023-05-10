ISW повідомив, що хоче показати Росія останньою серією ракетних ударів
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія останньою серією ракетних ударів хоче показати, що стримує майбутній український контрнаступ, проте, на думку аналітиків, це не є суттєвим фактором впливу на дії Сил оборони.
Джерело: ISW
Деталі: У ніч з 8 на 9 травня російські війська здійснили чергову масштабну серію ракетних ударів по Україні. Український Генеральний штаб повідомив 9 травня, що українська протиповітряна оборона збила всі 8 крилатих ракет "Калібр" і 15 з 17 ракет Х-101/Х-555, які були запущені російськими військами.
Військові аналітики підсумовують: "Російські сили, можливо, намагаються проводити майже щоденну серію ракетних ударів, щоб показати, що вони стримують потенційні майбутні українські контрнаступальні операції, хоча зниження ефективності ударів, ймовірно, не є суттєвим фактором, що стримує українські дії".
У звіті вказують, що президент Росії Володимир Путін відмовився використовувати своє звернення до Дня Перемоги для будь-яких значних риторичних змін і повторив існуючі наративи, готуючись до затяжної війни і представляючи Росію як таку, що успішно протистоїть усьому Заходу.
У своєму щорічному зверненні з нагоди 9 травня Путін заявив, що "проти Росії розв'язана справжня війна" і що Росія дала відсіч міжнародному тероризму і продовжить "захищати" жителів Донбасу.
Путін також спробував використати святкування "Дня Перемоги" для згуртування партнерів по Співдружності Незалежних Держав (СНД), багато з яких прагнуть зменшити свою залежність від Кремля з лютого 2022 року.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв приєдналися до Путіна на параді до Дня Перемоги на Красній площі.
Основні висновки ISW за 9 травня:
- Путін відмовився використовувати свою промову до так званого "Дня Перемоги" для будь-яких значних риторичних змін і повторив існуючі наративи, готуючись до затяжної війни і представляючи Росію як таку, що успішно протистоїть усьому Заходу.
- Путін також спробував використати святкування "Дня Перемоги" для згуртування партнерів по Співдружності Незалежних Держав (СНД), багато з яких прагнуть зменшити свою залежність від Кремля з лютого 2022 року.
- Пригожин, ймовірно, скористався "Днем Перемоги" як можливістю висміяти Путіна і поставити під сумнів його судження в одному з його найбільш прямих викликів Путіну на сьогоднішній день.
- Він оголосив, що сили "Вагнера" не будуть виведені з Бахмута до раніше заявленого терміну 10 травня, незважаючи на те, що МО Росії не змогло вирішити проблему "снарядного голоду", про яку заявляло раніше.
- Невиконання Пригожиним погрози виведення військ, з якою він виступив 5 травня, свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від МО РФ.
- Пригожин продовжував звинувачувати у великих втратах і повільному просуванні в Бахмуті інші російські нерегулярні формування, щоб представити "Вагнер" як єдину компетентну силу, що діє в цьому районі.
- У ніч з 8 на 9 травня російські війська здійснили ще одну масштабну серію ракетних ударів по Україні.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Також вони продовжували досягати незначних успіхів у районі Бахмута і продовжували обмежені наступальні операції на напрямку Авдіївка-Донецьк.
- Війська РФ обстрілювали українські позиції на захід від Гуляйполя та у Херсонській області.
- Лідер Чечні Рамзан Кадиров відкрив новий військовий табір для полку спеціального призначення "Північний Ахмат" у Чеченській Республіці.
- Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати цивільне населення вглиб окупованої Росією території.