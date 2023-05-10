ISW сообщил, что хочет показать Россия последней серией ракетных ударов

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия последней серией ракетных ударов хочет показать, что сдерживает будущее украинское контрнаступление, однако, по мнению аналитиков, это не является существенным фактором влияния на действия Сил обороны.

Источник: ISW

Детали: В ночь с 8 на 9 мая российские войска совершили очередную масштабную серию ракетных ударов по Украине. Украинский Генеральный штаб сообщил 9 мая, что украинская противовоздушная оборона сбила все 8 крылатых ракет "Калибр" и 15 из 17 ракет Х-101/Х-555, которые были запущены российскими войсками.

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Военные аналитики подводят итоги: "Российские силы, возможно, пытаются проводить почти ежедневную серию ракетных ударов, чтобы показать, что они сдерживают потенциальные будущие украинские контрнаступательные операции, хотя снижение эффективности ударов, вероятно, не является существенным фактором, сдерживающим украинские действия".

В отчете указывают, что президент России Владимир Путин отказался использовать свое обращение ко Дню Победы для каких-либо значительных риторических изменений и повторил существующие нарративы, готовясь к затяжной войне и представляя Россию как успешно противостоящую всему Западу.

В своем ежегодном обращении по случаю 9 мая Путин заявил, что "против России развязана настоящая война" и что Россия дала отпор международному терроризму и продолжит "защищать" жителей Донбасса.

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Путин также попытался использовать празднование "Дня Победы" для сплочения партнеров по Содружеству Независимых Государств (СНГ), многие из которых стремятся уменьшить свою зависимость от Кремля с февраля 2022 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев присоединились к Путину на параде ко Дню Победы на Красной площади.

Основные выводы ISW за 9 мая: