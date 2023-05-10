ISW сообщил, что хочет показать Россия последней серией ракетных ударов
Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия последней серией ракетных ударов хочет показать, что сдерживает будущее украинское контрнаступление, однако, по мнению аналитиков, это не является существенным фактором влияния на действия Сил обороны.
Источник: ISW
Детали: В ночь с 8 на 9 мая российские войска совершили очередную масштабную серию ракетных ударов по Украине. Украинский Генеральный штаб сообщил 9 мая, что украинская противовоздушная оборона сбила все 8 крылатых ракет "Калибр" и 15 из 17 ракет Х-101/Х-555, которые были запущены российскими войсками.
Военные аналитики подводят итоги: "Российские силы, возможно, пытаются проводить почти ежедневную серию ракетных ударов, чтобы показать, что они сдерживают потенциальные будущие украинские контрнаступательные операции, хотя снижение эффективности ударов, вероятно, не является существенным фактором, сдерживающим украинские действия".
В отчете указывают, что президент России Владимир Путин отказался использовать свое обращение ко Дню Победы для каких-либо значительных риторических изменений и повторил существующие нарративы, готовясь к затяжной войне и представляя Россию как успешно противостоящую всему Западу.
В своем ежегодном обращении по случаю 9 мая Путин заявил, что "против России развязана настоящая война" и что Россия дала отпор международному терроризму и продолжит "защищать" жителей Донбасса.
Путин также попытался использовать празднование "Дня Победы" для сплочения партнеров по Содружеству Независимых Государств (СНГ), многие из которых стремятся уменьшить свою зависимость от Кремля с февраля 2022 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев присоединились к Путину на параде ко Дню Победы на Красной площади.
Основные выводы ISW за 9 мая:
- Путин отказался использовать свою речь к так называемому "Дню Победы" для каких-либо значительных риторических изменений и повторил существующие нарративы, готовясь к затяжной войне и представляя Россию как успешно противостоящую всему Западу.
- Путин также попытался использовать празднование "Дня Победы" для сплочения партнеров по Содружеству Независимых Государств (СНГ), многие из которых стремятся уменьшить свою зависимость от Кремля с февраля 2022 года.
- Пригожин, вероятно, воспользовался "Днем Победы" как возможностью высмеять Путина и поставить под сомнение его суждения в одном из его самых прямых вызовов Путину на сегодняшний день.
- Он объявил, что силы "Вагнера" не будут выведены из Бахмута до ранее заявленного срока 10 мая, несмотря на то, что МО России не смогло решить проблему "снарядного голода", о которой заявляло ранее.
- Невыполнение Пригожиным угрозы вывода войск, с которой он выступил 5 мая, свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от МО РФ.
- Пригожин продолжал обвинять в больших потерях и медленном продвижении в Бахмуте другие российские нерегулярные формирования, чтобы представить "Вагнер" как единственную компетентную силу, действующую в этом районе.
- В ночь с 8 на 9 мая российские войска осуществили еще одну масштабную серию ракетных ударов по Украине.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
- Также они продолжали достигать незначительных успехов в районе Бахмута и продолжали ограниченные наступательные операции на направлении Авдеевка-Донецк.
- Войска РФ обстреливали украинские позиции к западу от Гуляйполя и в Херсонской области.
- Лидер Чечни Рамзан Кадыров открыл новый военный лагерь для полка специального назначения "Северный Ахмат" в Чеченской Республике.
- Российские оккупационные чиновники продолжают депортировать гражданское население вглубь оккупированной Россией территории.