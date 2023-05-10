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У Путіна пояснили "втечу" Лукашенка після параду

Олена РощінаСереда, 10 травня 2023, 13:10
У Путіна пояснили втечу Лукашенка після параду
Олександр Лукашенко на урочистостях у Москві 9 травня 2023 року, фото ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не брав участі у сніданку лідерів країн СНД у Кремлі 9 травня через необхідність від'їзду до Мінська на заходи, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Джерело: Telegram-канали РИА Новости и Маяк

Пряма мова Пєскова: "Як Ви розумієте, було б украй некоректно мені щось говорити про здоров'я Олександра Григоровича.

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Він був разом із нами, він розділив із нами радість Дня Перемоги. Ми надзвичайно вдячні білоруському керівництву і особисто Олександру Григоровичу за те, що він знайшов таку можливість.

Ви знаєте, що в нього були заходи, пов'язані з Днем Перемоги, і в Мінську, тому йому потрібно було швидше поїхати".

Деталі: Так Пєсков відповів на запитання, чому Лукашенка не було на спільному обіді лідерів після Параду Перемоги в Москві 9 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Лідери країн СНД, які прибули на парад Путіна, включно з Лукашенком, 9 травня поклали квіти до Могили Невідомого Солдата в Олександрівському саду біля стін Кремля. 

 

Пресслужба Лукашенка також показала фото, як він спілкувався на Червоній площі з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

 

Передісторія:

  • 9 травня 2023 року, на другий рік повномасштабної війни Росії проти України, спільник Володимира Путіна Олександр Лукашенко традиційно прилетів на "парад перемоги" в Москву. Однак після завершення військового параду Путіна він негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.
  • У Мінську Лукашенко взяв участь у святкових заходах, але не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги – промову виголосив міністр оборони. 
  • ЗМІ припускали, що Лукашенко мав проблеми зі здоров’ям 9 травня.

Теми: ЛукашенкопарадБілорусьРосія
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