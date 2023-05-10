У Путіна пояснили "втечу" Лукашенка після параду

Олександр Лукашенко на урочистостях у Москві 9 травня 2023 року, фото ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не брав участі у сніданку лідерів країн СНД у Кремлі 9 травня через необхідність від'їзду до Мінська на заходи, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Джерело: Telegram-канали РИА Новости и Маяк

Пряма мова Пєскова: "Як Ви розумієте, було б украй некоректно мені щось говорити про здоров'я Олександра Григоровича.

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Він був разом із нами, він розділив із нами радість Дня Перемоги. Ми надзвичайно вдячні білоруському керівництву і особисто Олександру Григоровичу за те, що він знайшов таку можливість.

Ви знаєте, що в нього були заходи, пов'язані з Днем Перемоги, і в Мінську, тому йому потрібно було швидше поїхати".

Деталі: Так Пєсков відповів на запитання, чому Лукашенка не було на спільному обіді лідерів після Параду Перемоги в Москві 9 травня.

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Лідери країн СНД, які прибули на парад Путіна, включно з Лукашенком, 9 травня поклали квіти до Могили Невідомого Солдата в Олександрівському саду біля стін Кремля.

Пресслужба Лукашенка також показала фото, як він спілкувався на Червоній площі з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

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