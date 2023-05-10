Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Путина объяснили "бегство" Лукашенко после парада

Елена РощинаСреда, 10 мая 2023, 13:10
У Путина объяснили бегство Лукашенко после парада
Александр Лукашенко на торжествах в Москве 9 мая 2023 года, фото ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не участвовал в завтраке лидеров стран СНГ в Кремле 9 мая из-за необходимости отъезда в Минск на мероприятия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Telegram-каналы РИА Новости и Маяк  

Прямая речь Пескова: "Как Вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича.

Реклама:

Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность. 

Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы, и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать".

Детали: Так Песков ответил на вопрос, почему Лукашенко не было на совместном обеде лидеров после Парада Победы в Москве 9 мая. 

ВИДЕО ДНЯ

Прибывшие на парад Путина лидеры стран СНГ, включая Лукашенко, 9 мая возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. 

 

Пресс-служба Лукашенко также показала фото, как он общался на Красной площади с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

 

Предыстория:

  • 9 мая 2023 года, на второй год полномасштабной войны России против Украины, сообщник Владимира Путина Александр Лукашенко традиционно прилетел на "парад победы" в Москву. Однако после завершения военного парада Путина он немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения всех торжеств.
  • В Минске Лукашенко принял участие в праздничных мероприятиях, но не выступил с традиционной речью ко Дню победы – речь произнес министр обороны. 
  • СМИ предполагали, что Лукашенко имел проблемы со здоровьем 9 мая.

Темы: ЛукашенкопарадБеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
Все новости...
Реклама: