У Путина объяснили "бегство" Лукашенко после парада
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не участвовал в завтраке лидеров стран СНГ в Кремле 9 мая из-за необходимости отъезда в Минск на мероприятия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Источник: Telegram-каналы РИА Новости и Маяк
Прямая речь Пескова: "Как Вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича.
Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность.
Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы, и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать".
Детали: Так Песков ответил на вопрос, почему Лукашенко не было на совместном обеде лидеров после Парада Победы в Москве 9 мая.
Прибывшие на парад Путина лидеры стран СНГ, включая Лукашенко, 9 мая возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.
Пресс-служба Лукашенко также показала фото, как он общался на Красной площади с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Предыстория:
- 9 мая 2023 года, на второй год полномасштабной войны России против Украины, сообщник Владимира Путина Александр Лукашенко традиционно прилетел на "парад победы" в Москву. Однако после завершения военного парада Путина он немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения всех торжеств.
- В Минске Лукашенко принял участие в праздничных мероприятиях, но не выступил с традиционной речью ко Дню победы – речь произнес министр обороны.
- СМИ предполагали, что Лукашенко имел проблемы со здоровьем 9 мая.