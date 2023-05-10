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Окупанти розграбували всі медзаклади Енергодара і підприємства біля ЗАЕС – Генштаб

Валентина РоманенкоСереда, 10 травня 2023, 18:51
Окупанти розграбували всі медзаклади Енергодара і підприємства біля ЗАЕС – Генштаб
РОСІЙСЬКИЙ ОКУПАНТ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАЕС В ЕНЕРГОДАРІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупанти під приводом евакуації мирних жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу 10 травня

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували всі міські медичні установи, а медичне обладнання міста вивезли  до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим.

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Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції. 

Що передувало: 9 травня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти вивозять із Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно, у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

Теми: Енергодарокупаціявійна
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