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Оккупанты разграбили все медучреждения Энергодара и предприятия возле ЗАЭС – Генштаб

Валентина РоманенкоСреда, 10 мая 2023, 18:51
Оккупанты разграбили все медучреждения Энергодара и предприятия возле ЗАЭС – Генштаб
РОССИЙСКИЙ ОККУПАНТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЭС В ЭНЕРГОДАРЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба 10 мая

Детали: По данным Генштаба ВСУ, в Энергодаре военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, а медицинское оборудование города вывезли во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым.

Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

Что предшествовало: 9 мая городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты вывозят города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.

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Темы: Энергодароккупациявойна
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