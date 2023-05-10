Оккупанты разграбили все медучреждения Энергодара и предприятия возле ЗАЭС – Генштаб

РОССИЙСКИЙ ОККУПАНТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЭС В ЭНЕРГОДАРЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупанты под предлогом эвакуации мирных жителей продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба 10 мая

Детали: По данным Генштаба ВСУ, в Энергодаре военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, а медицинское оборудование города вывезли во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым.

Также полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

Что предшествовало: 9 мая городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты вывозят города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.