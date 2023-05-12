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Спецпредставник Китаю їде до України та Росії

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 травня 2023, 11:12
Спецпредставник Китаю їде до України та Росії
ЛІ ХУЕЙ, ФОТО ТАСС

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну наступного тижня з метою "сприяння мирним переговорам".

Джерело: CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю

Деталі: Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня - він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь під час брифінгу для преси заявив, що "візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру".

Передісторія:

  • Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Китай обіцяв відправити експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни - ред.).

Теми: КитайУкраїнаРосіявійна
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