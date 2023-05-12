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Спецпредставитель Китая едет в Украину и Россию

Станислав ПогориловПятница, 12 мая 2023, 11:12
Спецпредставитель Китая едет в Украину и Россию
ЛИ ХУЭЙ, ФОТО ТАСС

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину на следующей неделе с целью "содействия мирным переговорам".

Источник: CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая

Детали: Поездка спецпредставителя начнется 15 мая - он посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

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Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь во время брифинга для прессы заявил, что "визит китайских представителей в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира".

Предыстория:

  • Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Китай обещал отправить экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны - ред.).

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Темы: КитайУкраинаРосcиявойна
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