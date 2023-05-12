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Росіяни тренуються швидко тікати з ЗАЕС − голова Енергоатома

Ірина БалачукП'ятниця, 12 травня 2023, 11:53
Росіяни тренуються швидко тікати з ЗАЕС − голова Енергоатома
Ілюстрація з Telegram Енергоатома

Російські окупанти, які перебувають на Запорізькій АЕС в Енергодарі, готуються до можливої евакуації і вже навіть провели тренування зі швидких зборів та виїзду зі станції на випадок українського контрнаступу.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на голову Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петра Котіна

Пряма мова Котіна: "Вони всі готуються до евакуації і навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно".

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Деталі: Котін додав, що останнім часом на ЗАЕС побільшало російських військових, а сама станція стала фактично опорним пунктом, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних.

Водночас він вважає, що вибудовувати лінію захисту на атомній станції у разі наступу ЗСУ загарбники не будуть − натомість намагатимуться швидко евакуюватися з ЗАЕС.

Котін додав, що в Енергодарі вже триває вивезення людей, які допомагали окупаційній владі "встановлювати порядки" в місті, а також частково – співробітників АЕС та членів їхніх сімей.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки: Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року.

Передісторія:

Теми: ЗАЕСокупаціяевакуація
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