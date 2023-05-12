Россияне тренируются быстро бежать с ЗАЭС − глава Энергоатома

Российские оккупанты, которые находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре, готовятся к возможной эвакуации и уже даже провели тренировки по быстрым сборам и выезду со станции на случай украинского контрнаступления.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на главу Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петра Котина

Прямая речь Котина: "Они все готовятся к эвакуации и даже проводили там тренировки по очень быстрым сборам и по загрузке этого всего имущества, которое они награбили, и выезда с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это потребуется".

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Детали: Котин добавил, что в последнее время на ЗАЭС стало больше российских военных, а сама станция стала фактически опорным пунктом, где оккупанты хранят много оружия, грузовиков, оборудования и частных автомобилей, которые отобрали у гражданских.

В то же время он считает, что выстраивать линию защиты на атомной станции в случае наступления ВСУ захватчики не будут − вместо этого будут пытаться быстро эвакуироваться с ЗАЭС.

Котин добавил, что в Энергодаре уже продолжается вывоз людей, которые помогали оккупационным властям "устанавливать порядки" в городе, а также частично − сотрудников АЭС и членов их семей.

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Для справки: Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года.

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