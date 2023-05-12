Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне тренируются быстро бежать с ЗАЭС − глава Энергоатома

Ирина БалачукПятница, 12 мая 2023, 11:53
Россияне тренируются быстро бежать с ЗАЭС − глава Энергоатома
Иллюстрация из Telegram Энергоатома

Российские оккупанты, которые находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре, готовятся к возможной эвакуации и уже даже провели тренировки по быстрым сборам и выезду со станции на случай украинского контрнаступления.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на главу Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петра Котина

Прямая речь Котина: "Они все готовятся к эвакуации и даже проводили там тренировки по очень быстрым сборам и по загрузке этого всего имущества, которое они награбили, и выезда с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это потребуется".

Детали: Котин добавил, что в последнее время на ЗАЭС стало больше российских военных, а сама станция стала фактически опорным пунктом, где оккупанты хранят много оружия, грузовиков, оборудования и частных автомобилей, которые отобрали у гражданских.

В то же время он считает, что выстраивать линию защиты на атомной станции в случае наступления ВСУ захватчики не будут − вместо этого будут пытаться быстро эвакуироваться с ЗАЭС.

Котин добавил, что в Энергодаре уже продолжается вывоз людей, которые помогали оккупационным властям "устанавливать порядки" в городе, а также частично − сотрудников АЭС и членов их семей.

Для справки: Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ЗАЭСоккупацияэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
ЗАЭС
Военные понимают, что во время контрнаступления ЗАЭС придется обойти − глава Энергоатома
Россияне планируют "эвакуировать" с ЗАЭС тысячи работников – Энергоатом
Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС – штаб
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: