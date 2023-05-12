Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов: У Путіна закінчились "адекватні відповіді", найгірше для Росії починається

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 травня 2023, 13:56
Данілов: У Путіна закінчились адекватні відповіді, найгірше для Росії починається
Олексій Данілов, фото: Getty Images

Секретар СНБО Олексій Данілов заявив, що всі спроби президента країни-агресора Володимира Путіна залякати Україну "адекватними відповідями" ні до чого не призвели, а для самої Росії найгірше тільки починається.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Всі спроби Росії залякати українців і світ т.зв. "адекватною відповіддю" – це розмови з самими собою. Все, що Путін міг використати, він використав".

Деталі: За його словами, для Росії найгірше тільки починається, без західних розробок та інвестицій – це країна-фейк.

"Попереду руських чекає багато "приємних" зустрічей із передовими технологіями … і це будуть не смартфони", - пообіцяв секретар СНБО.

Нагадаємо: Останній раз, 11 травня, Кремль обіцяв "адекватну відповідь" на поставки Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Теми: ДаніловПутінвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

Усі новини...
Данілов
Данілов каже, що влада хотіла б до зими повністю завершити війну
Данілов не виключив, що Богуслаєва можуть обміняти на українських воїнів
Україну намагаються "посадити" за стіл переговорів на умовах Росії – Данілов
Останні новини
18:55
В Україну з РФ повернули 6-річну доньку захисників Маріуполя, які були в полоні
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: