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Данілов: У Путіна закінчились "адекватні відповіді", найгірше для Росії починається

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 травня 2023, 13:56
Данілов: У Путіна закінчились адекватні відповіді, найгірше для Росії починається
Олексій Данілов, фото: Getty Images

Секретар СНБО Олексій Данілов заявив, що всі спроби президента країни-агресора Володимира Путіна залякати Україну "адекватними відповідями" ні до чого не призвели, а для самої Росії найгірше тільки починається.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Всі спроби Росії залякати українців і світ т.зв. "адекватною відповіддю" – це розмови з самими собою. Все, що Путін міг використати, він використав".

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Деталі: За його словами, для Росії найгірше тільки починається, без західних розробок та інвестицій – це країна-фейк.

"Попереду руських чекає багато "приємних" зустрічей із передовими технологіями … і це будуть не смартфони", - пообіцяв секретар СНБО.

Нагадаємо: Останній раз, 11 травня, Кремль обіцяв "адекватну відповідь" на поставки Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

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Теми: ДаніловПутінвійнаРосія
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