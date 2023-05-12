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Данилов: У Путина закончились "адекватные ответы", худшее для России начинается

Станислав ПогориловПятница, 12 мая 2023, 13:56
Данилов: У Путина закончились адекватные ответы, худшее для России начинается
Алексей Данилов, фото: Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все попытки президента страны-агрессора Владимира Путина запугать Украину "адекватными ответами" ни к чему не привели, а для самой России худшее только начинается.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Все попытки России запугать украинцев и мир т.н. "адекватным ответом" - это разговоры с самими собой. Все, что Путин мог использовать, он использовал".

Детали: По его словам, для России худшее только начинается, без западных разработок и инвестиций - это страна-фейк.

"Впереди русских ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями ... и это будут не смартфоны", - пообещал секретарь СНБО.

Напомним: Последний раз, 11 мая, Кремль обещал "адекватный ответ" на поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Темы: ДаниловПутинвойнаРосcия
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