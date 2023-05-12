Український комбат розповів, що найманці "Вагнера" тікали з Бахмута першими

Український боєць зі складу 3-ї ОШБ командир 1-го штурмового батальйону розповів, що під час успішної для захисників операції в Бахмуті російські найманці ПВК "Вагнер" тікали першими, а регулярна армія РФ – намагалась відбиватись. Таким чином захисники спростовують заяви ватажка "вагнерівців".

Джерело: CNN

Деталі: У своєму репортажі CNN повідомляє про те, що Україна повернула собі деякі позиції в Бахмуті.

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Командир 1-го штурмового батальйону "Ролло" розповів, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин бреше про те, що російські військові з регулярної армії тікали з позицій у Бахмуті. За його словами, "вагнерівці" тікали першими.

Пряма мова: "Пригожин бреше. Вагнерівці тікали першими з поля бою. А регулярна російська армія ще билась".

Командир розповів, що операція була спланованою і цього разу погода дозволила використати все озброєння.

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Зокрема, захисники застосували HIMARS проти росіян, які збиралася для посилення позицій. Окупанти капітулювали лише після того, як потрапили в оточення.

За його словами, резерв окупантів знаходився далеко, що дозволило знищити і відтіснити ворога.

Повідомляється, що в бою російські окупанти втратили від 200 до 300 солдатів.

Наразі 3-тя штурмова бригада виконує бойові завдання на фронті у складі Тактичної групи "А".

Це угрупування, основу якого складають бійці Третьої окремої штурмової бригади. Також в ТГр "А" входять інші спецпідрозділи ЗСУ. Командир групи — Андрій Білецький.

Вже декілька місяців поспіль особовий склад формування разом нищить ворога на передовій у Бахмуті.

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