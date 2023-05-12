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Український комбат розповів, що найманці "Вагнера" тікали з Бахмута першими

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 травня 2023, 20:41
Український комбат розповів, що найманці Вагнера тікали з Бахмута першими

Український боєць зі складу 3-ї ОШБ командир 1-го штурмового батальйону розповів, що під час успішної для захисників операції в Бахмуті російські найманці ПВК "Вагнер" тікали першими, а регулярна армія РФ – намагалась відбиватись. Таким чином захисники спростовують заяви ватажка "вагнерівців". 

Джерело: CNN

Деталі: У своєму репортажі CNN повідомляє про те, що Україна повернула собі деякі позиції в Бахмуті.

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Командир 1-го штурмового батальйону "Ролло" розповів, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин бреше про те, що російські військові з регулярної армії тікали з позицій у Бахмуті. За його словами, "вагнерівці" тікали першими. 

Пряма мова: "Пригожин бреше. Вагнерівці тікали першими з поля бою. А регулярна російська армія ще билась".

Командир розповів, що операція була спланованою і цього разу погода дозволила використати все озброєння.

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Зокрема, захисники застосували HIMARS проти росіян, які збиралася для посилення позицій. Окупанти капітулювали лише після того, як потрапили в оточення.

За його словами, резерв окупантів знаходився далеко, що дозволило знищити і відтіснити ворога.

Повідомляється, що в бою російські окупанти втратили від 200 до 300 солдатів.  

Наразі 3-тя штурмова бригада виконує бойові завдання на фронті у складі Тактичної групи "А".

Це угрупування, основу якого складають бійці Третьої окремої штурмової бригади. Також в ТГр "А" входять інші спецпідрозділи ЗСУ. Командир групи — Андрій Білецький.

Вже декілька місяців поспіль особовий склад формування разом нищить ворога на передовій у Бахмуті.

Передісторія:

  • 5 травня очільник "вагнерівців" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня. Він стверджував, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • 9 травня Пригожин заявив, що російська армія втекла з позицій в Бахмуті й оголила один із флангів фронту, який довелось прикривати "вагнерівцям". Він поставив ультиматум Міноборони РФ і Генштабу – якщо його найманцям не виділять боєприпаси, то вони підуть з позицій.
  • 12 травня Пригожин попросив міністра оборони РФ Сергія Шойгу приїхати до Бахмута. "З огляду на складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути на територію н.п. Бахмут, яка перебуває під контролем воєнізованих підрозділів РФ, і самостійно оцінити обстановку, що склалася", - заявив власник ПВК "Вагнер".

Теми: БахмутвійнаВагнерАзов
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