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Украинский комбат рассказал, что наемники "Вагнера" бежали из Бахмута первыми

Алена МазуренкоПятница, 12 мая 2023, 20:41
Украинский комбат рассказал, что наемники Вагнера бежали из Бахмута первыми

Украинский боец из состава 3-й ОШБ командир 1-го штурмового батальона рассказал, что во время успешной для защитников операции в Бахмуте российские наемники ЧВК "Вагнер" бежали первыми, а регулярная армия РФ - пыталась отбиваться. Таким образом защитники опровергают заявления главаря "вагнеровцев".

Источник: CNN

Детали: В своем репортаже CNN сообщает о том, что Украина вернула себе некоторые позиции в Бахмуте.

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Командир 1-го штурмового батальона "Ролло" рассказал, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин врет о том, что российские военные из регулярной армии бежали с позиций в Бахмуте. По его словам, "вагнеровцы" бежали первыми.

Прямая речь: "Пригожин врет. Вагнеровцы бежали первыми с поля боя. А регулярная российская армия еще сражалась".

Командир рассказал, что операция была спланированной и на этот раз погода позволила использовать все вооружение.

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В частности, защитники применили HIMARS против россиян, которые собиралась для усиления позиций. Оккупанты капитулировали только после того, как попали в окружение.

По его словам, резерв оккупантов находился далеко, что позволило уничтожить и оттеснить врага.

Сообщается, что в бою российские оккупанты потеряли от 200 до 300 солдат.

Сейчас 3-я штурмовая бригада выполняет боевые задачи на фронте в составе Тактической группы "А".

Это группировка, основу которой составляют бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Также в ТГр "А" входят другие спецподразделения ВСУ. Командир группы - Андрей Билецкий.

Уже несколько месяцев подряд личный состав формирования вместе уничтожает врага на передовой в Бахмуте.

Предыстория:

  • 5 мая главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая. Он утверждал, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • 9 мая Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта, который пришлось прикрывать "вагнеровцам". Он поставил ультиматум Минобороны РФ и Генштабу - если его наемникам не выделят боеприпасы, то они уйдут с позиций.
  • 12 мая Пригожин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу приехать в Бахмут. "Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, которая находится под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - заявил владелец ЧВК "Вагнер".

Темы: БахмутвойнаВагнерАзов
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