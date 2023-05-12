Украинский комбат рассказал, что наемники "Вагнера" бежали из Бахмута первыми

Украинский боец из состава 3-й ОШБ командир 1-го штурмового батальона рассказал, что во время успешной для защитников операции в Бахмуте российские наемники ЧВК "Вагнер" бежали первыми, а регулярная армия РФ - пыталась отбиваться. Таким образом защитники опровергают заявления главаря "вагнеровцев".

Источник: CNN

Детали: В своем репортаже CNN сообщает о том, что Украина вернула себе некоторые позиции в Бахмуте.

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Командир 1-го штурмового батальона "Ролло" рассказал, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин врет о том, что российские военные из регулярной армии бежали с позиций в Бахмуте. По его словам, "вагнеровцы" бежали первыми.

Прямая речь: "Пригожин врет. Вагнеровцы бежали первыми с поля боя. А регулярная российская армия еще сражалась".

Командир рассказал, что операция была спланированной и на этот раз погода позволила использовать все вооружение.

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В частности, защитники применили HIMARS против россиян, которые собиралась для усиления позиций. Оккупанты капитулировали только после того, как попали в окружение.

По его словам, резерв оккупантов находился далеко, что позволило уничтожить и оттеснить врага.

Сообщается, что в бою российские оккупанты потеряли от 200 до 300 солдат.

Сейчас 3-я штурмовая бригада выполняет боевые задачи на фронте в составе Тактической группы "А".

Это группировка, основу которой составляют бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Также в ТГр "А" входят другие спецподразделения ВСУ. Командир группы - Андрей Билецкий.

Уже несколько месяцев подряд личный состав формирования вместе уничтожает врага на передовой в Бахмуте.

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