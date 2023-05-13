Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Джеляла в СИЗО ухудшилось состояние здоровья из-за жестких условий - жена

Роман ПетренкоСуббота, 13 мая 2023, 15:55
У Джеляла в СИЗО ухудшилось состояние здоровья из-за жестких условий - жена
фото з фб джелял

У одного из лидеров крымскотатарского национального движения Наримана Джеляла ухудшилось здоровье, обострились заболевания, сообщила его жена.

Источник: жена Джеляла Левиза у Facebook

Прямая речь Джелял: "Наримана 11 мая перевели в сизо-2 в г. Симферополь, которое недавно построили из-за перелимита сизо-1. Вчера (12 мая – ред.), посетив его с адвокатами, узнала, что он находится в карантинной камере вместе с двумя заключёнными...

С момента поступления в камеру не разрешили пронести ни вещи, ни продукты питания, книги и документы изъяли на проверку. Питаются исключительно питанием предоставленным СИЗО.

Режим жесткий, я бы сказала жестокий как для сизо - с подъема в 6 часов утра до отбоя в 22 часов они находятся на ногах, ходят, либо могут сидеть на лавочке в камере, сидеть либо лежать на кровати в дневное время запрещено. С момента поступления в сизо обрили голову и бороду. Водят их в положении согнутыми на 90 градусов головой вниз, руки за спиной. У Наримана обострилось его заболевание, три межпозвоночных грыжи, которое в данных условиях осложняет его пребывание там, ему сложно сидеть и стоять".

Напомним: В сентябре оккупационный "суд" приговорил Джеляла к 17 годам тюрьмы. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 августа 2021 года в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которое предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. 
  • 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Темы: крымские татарыоккупацияКрымполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
крымские татары
Суд в Москве арестовал крымскую татарку Умерову по подозрению в "шпионаже"
За годы оккупации Крыма от притеснений россиян пострадали уже около 30 членов Меджлиса
"Пример репрессий против коренного народа": Зеленский отреагировал на задержание активиста в Крыму
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: