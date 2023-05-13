У Джеляла в СИЗО ухудшилось состояние здоровья из-за жестких условий - жена

У одного из лидеров крымскотатарского национального движения Наримана Джеляла ухудшилось здоровье, обострились заболевания, сообщила его жена.

Источник: жена Джеляла Левиза у Facebook

Прямая речь Джелял: "Наримана 11 мая перевели в сизо-2 в г. Симферополь, которое недавно построили из-за перелимита сизо-1. Вчера (12 мая – ред.), посетив его с адвокатами, узнала, что он находится в карантинной камере вместе с двумя заключёнными...

С момента поступления в камеру не разрешили пронести ни вещи, ни продукты питания, книги и документы изъяли на проверку. Питаются исключительно питанием предоставленным СИЗО.

Режим жесткий, я бы сказала жестокий как для сизо - с подъема в 6 часов утра до отбоя в 22 часов они находятся на ногах, ходят, либо могут сидеть на лавочке в камере, сидеть либо лежать на кровати в дневное время запрещено. С момента поступления в сизо обрили голову и бороду. Водят их в положении согнутыми на 90 градусов головой вниз, руки за спиной. У Наримана обострилось его заболевание, три межпозвоночных грыжи, которое в данных условиях осложняет его пребывание там, ему сложно сидеть и стоять".

Напомним: В сентябре оккупационный "суд" приговорил Джеляла к 17 годам тюрьмы.

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