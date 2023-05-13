У Джеляла в СИЗО ухудшилось состояние здоровья из-за жестких условий - жена
У одного из лидеров крымскотатарского национального движения Наримана Джеляла ухудшилось здоровье, обострились заболевания, сообщила его жена.
Источник: жена Джеляла Левиза у Facebook
Прямая речь Джелял: "Наримана 11 мая перевели в сизо-2 в г. Симферополь, которое недавно построили из-за перелимита сизо-1. Вчера (12 мая – ред.), посетив его с адвокатами, узнала, что он находится в карантинной камере вместе с двумя заключёнными...
С момента поступления в камеру не разрешили пронести ни вещи, ни продукты питания, книги и документы изъяли на проверку. Питаются исключительно питанием предоставленным СИЗО.
Режим жесткий, я бы сказала жестокий как для сизо - с подъема в 6 часов утра до отбоя в 22 часов они находятся на ногах, ходят, либо могут сидеть на лавочке в камере, сидеть либо лежать на кровати в дневное время запрещено. С момента поступления в сизо обрили голову и бороду. Водят их в положении согнутыми на 90 градусов головой вниз, руки за спиной. У Наримана обострилось его заболевание, три межпозвоночных грыжи, которое в данных условиях осложняет его пребывание там, ему сложно сидеть и стоять".
Напомним: В сентябре оккупационный "суд" приговорил Джеляла к 17 годам тюрьмы.
Предыстория:
- 23 августа 2021 года в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которое предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
- 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) целый день держали в наручниках и с мешком на голове.