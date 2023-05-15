Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція і Україна закликали РФ вийти із ЗАЕС

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 03:40
Франція і Україна закликали РФ вийти із ЗАЕС
ЗАЕС, ФОТО GETTY IMAGES

Франція і Україна окремо закликають російських окупантів покинути захоплену Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: спільна заява президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками зустрічі у Парижі, яку оприлюднила пресслужба ОПУ

Дослівно: "Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції, безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими Збройними силами створює серйозну загрозу".

Деталі: У заяві також наголошується, що "Росія повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Передісторія:

  • За підсумками зустрічі президентів України і Франції стало відомо, що у найближчі тижні Франція передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC.
  • У Парижі Володимир Зеленський та Еммануель Макрон також говорили про "формулу миру", "коаліцію винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні. 
  • Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у травні представить Раді безпеки ООН пропозицію створення зони безпеки довкола ЗАЕС.

Теми: ЗАЕСФранціяокупаціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
ЗАЕС
Радбез ООН розгляне пропозицію МАГАТЕ про зону безпеки довкола Запорізької АЕС – ЗМІ
Росіяни тренуються швидко тікати з ЗАЕС − голова Енергоатома
Військові розуміють, що під час контрнаступу ЗАЕС доведеться обійти − голова Енергоатома
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: