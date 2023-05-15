Франція і Україна закликали РФ вийти із ЗАЕС

Франція і Україна окремо закликають російських окупантів покинути захоплену Запорізьку атомну електростанцію.

Джерело: спільна заява президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками зустрічі у Парижі, яку оприлюднила пресслужба ОПУ

Дослівно: "Франція та Україна окремо закликають Росію вийти із Запорізької атомної електростанції, безвідповідальне захоплення та мілітаризація якої російськими Збройними силами створює серйозну загрозу".

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Деталі: У заяві також наголошується, що "Росія повинна негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Передісторія:

За підсумками зустрічі президентів України і Франції стало відомо, що у найближчі тижні Франція передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC.

У Парижі Володимир Зеленський та Еммануель Макрон також говорили про "формулу миру", "коаліцію винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у травні представить Раді безпеки ООН пропозицію створення зони безпеки довкола ЗАЕС.