Франция и Украина призвали РФ выйти из ЗАЭС

Франция и Украина отдельно призывают российских оккупантов покинуть захваченную Запорожскую атомную электростанцию.

Источник: совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам встречи в Париже, которое обнародовала пресс-служба ОПУ

Дословно: "Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции, безответственный захват и милитаризация которой российскими Вооруженными силами создает серьезную угрозу".

Детали: В заявлении также отмечается, что "Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

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