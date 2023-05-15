Франция и Украина призвали РФ выйти из ЗАЭС

Франция и Украина отдельно призывают российских оккупантов покинуть захваченную Запорожскую атомную электростанцию.

Источник: совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам встречи в Париже, которое обнародовала пресс-служба ОПУ

Дословно: "Франция и Украина отдельно призывают Россию выйти из Запорожской атомной электростанции, безответственный захват и милитаризация которой российскими Вооруженными силами создает серьезную угрозу".

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Детали: В заявлении также отмечается, что "Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Предыстория:

По итогам встречи президентов Украины и Франции стало известно, что в ближайшие недели Франция передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC.

В Париже Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон также говорили о "формуле мира", "коалиции истребителей" и дальнейшей военной помощи Украине.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в мае представит Совету безопасности ООН предложение о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.