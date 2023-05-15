Франція обіцяє брати участь у післявоєнній відбудові України

Франція обіцяє разом з міжнародними партнерами долучитися до відновлення України після закінчення війни.

Джерело: спільна заява президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками зустрічі у Парижі, яку оприлюднила пресслужба ОПУ

Дослівно: "Франція разом із міжнародними організаціями та партнерами зобов’язується брати участь у відновленні та відбудові України після війни.

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Уже тепер важливо закласти основу для амбітної та довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть українському народу змогу відновити свою країну.

Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватними та міжнародними компаніями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій і необхідних знань є важливим для забезпечення процвітаючого майбутнього України".

Деталі: У заяві також зазначається, що "Україна вітає те, що 13 грудня Франція організувала міжнародну конференцію, яка призвела до створення Паризького механізму для кращої координації екстреної допомоги".

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