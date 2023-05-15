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Франція обіцяє брати участь у післявоєнній відбудові України

"Українська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 04:15
Франція обіцяє брати участь у післявоєнній відбудові України
Зеленський і Макрон. Фото ОПУ

Франція обіцяє разом з міжнародними партнерами долучитися до відновлення України після закінчення війни.

Джерело: спільна заява президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками зустрічі у Парижі, яку оприлюднила пресслужба ОПУ

Дослівно: "Франція разом із міжнародними організаціями та партнерами зобов’язується брати участь у відновленні та відбудові України після війни.

Уже тепер важливо закласти основу для амбітної та довгострокової співпраці, яка створить можливості та дасть українському народу змогу відновити свою країну.

Залучення всіх відповідних партнерів, включно з приватними та міжнародними компаніями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій і необхідних знань є важливим для забезпечення процвітаючого майбутнього України".

Деталі: У заяві також зазначається, що "Україна вітає те, що 13 грудня Франція організувала міжнародну конференцію, яка призвела до створення Паризького механізму для кращої координації екстреної допомоги".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • За підсумками зустрічі президентів України і Франції стало відомо, що у найближчі тижні Франція передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC.
  • У Парижі Володимир Зеленський та Еммануель Макрон також говорили про "формулу миру", "коаліцію винищувачів" та подальшу військову допомогу Україні. 
  • Франція і Україна окремо закликають російських окупантів покинути захоплену Запорізьку атомну електростанцію.

Теми: ФранціяУкраїнавійна
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