Франция обещает участвовать в послевоенном восстановлении Украины

Франция обещает вместе с международными партнерами присоединиться к восстановлению Украины после окончания войны.

Источник: совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам встречи в Париже, которое обнародовала пресс-служба ОПУ

Дословно: "Франция вместе с международными организациями и партнерами обязуется участвовать в восстановлении и отстройке Украины после войны.

Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества, которое создаст возможности и даст украинскому народу возможность восстановить свою страну.

Привлечение всех соответствующих партнеров, включая частные и международные компании, с целью обеспечения финансовой поддержки, инвестиций и необходимых знаний является важным для обеспечения процветающего будущего Украины".

Детали: В заявлении также отмечается, что "Украина приветствует то, что 13 декабря Франция организовала международную конференцию, которая привела к созданию Парижского механизма для лучшей координации экстренной помощи".

Что этому предшествовало:

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