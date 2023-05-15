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Франция обещает участвовать в послевоенном восстановлении Украины

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 04:15
Франция обещает участвовать в послевоенном восстановлении Украины
Зеленский и Макрон. Фото ОПУ

Франция обещает вместе с международными партнерами присоединиться к восстановлению Украины после окончания войны.

Источник: совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам встречи в Париже, которое обнародовала пресс-служба ОПУ

Дословно: "Франция вместе с международными организациями и партнерами обязуется участвовать в восстановлении и отстройке Украины после войны.

Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества, которое создаст возможности и даст украинскому народу возможность восстановить свою страну.

Привлечение всех соответствующих партнеров, включая частные и международные компании, с целью обеспечения финансовой поддержки, инвестиций и необходимых знаний является важным для обеспечения процветающего будущего Украины".

Детали: В заявлении также отмечается, что "Украина приветствует то, что 13 декабря Франция организовала международную конференцию, которая привела к созданию Парижского механизма для лучшей координации экстренной помощи".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • По итогам встречи президентов Украины и Франции стало известно, что в ближайшие недели Франция передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC.
  • В Париже Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон также говорили о "формуле мира", "коалиции истребителей" и дальнейшей военной помощи Украине.
  • Франция и Украина отдельно призывают российских оккупантов покинуть захваченную Запорожскую атомную электростанцию.

Темы: ФранцияУкраинавойна
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