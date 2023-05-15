Франция обещает участвовать в послевоенном восстановлении Украины
Франция обещает вместе с международными партнерами присоединиться к восстановлению Украины после окончания войны.
Источник: совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам встречи в Париже, которое обнародовала пресс-служба ОПУ
Дословно: "Франция вместе с международными организациями и партнерами обязуется участвовать в восстановлении и отстройке Украины после войны.
Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества, которое создаст возможности и даст украинскому народу возможность восстановить свою страну.
Привлечение всех соответствующих партнеров, включая частные и международные компании, с целью обеспечения финансовой поддержки, инвестиций и необходимых знаний является важным для обеспечения процветающего будущего Украины".
Детали: В заявлении также отмечается, что "Украина приветствует то, что 13 декабря Франция организовала международную конференцию, которая привела к созданию Парижского механизма для лучшей координации экстренной помощи".
Что этому предшествовало:
- По итогам встречи президентов Украины и Франции стало известно, что в ближайшие недели Франция передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC.
- В Париже Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон также говорили о "формуле мира", "коалиции истребителей" и дальнейшей военной помощи Украине.
- Франция и Украина отдельно призывают российских оккупантов покинуть захваченную Запорожскую атомную электростанцию.