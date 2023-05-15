Оккупанты заявляют, что в Луганске взорвался "министр"

В результате взрыва в оккупированном Луганске 15 мая был ранен так называемый "временно исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел" Игорь Корнет.

Источник: РИА Новости со ссылкой на источник, ТАСС со ссылкой на "правоохранительные органы" оккупированной Луганской области

Детали: РосСМИ утверждают, что Корнет получил сильное ранение и находится в реанимации.

Дополнено от 16:44: Назначенный Россией "глава ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил ранение Корнета. По его словам, тот находится в тяжелом состоянии. Всего в результате взрыва ранены 7 человек.

Предыстория:

15 мая российские захватчики сообщили, что в центре оккупированного Луганска прогремели взрывы, заявляют якобы есть пострадавшие.

Что этому предшествовало:

В апреле 2022 года украинская разведка сообщала, что российская ФСБ арестовала главу так называемого "МВД ЛНР" Игоря Корнета и упекла в СИЗО. Разведчики утверждают, что арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства.

В апреле этого года журналисты проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии" получили аудиозапись разговора главаря боевиком Луганщины Леонида Пасечника от источников в одной из украинских спецслужб. В аудиозаписи говорится в том числе о конфликте внутри группировки "ЛНР" и о том, что Пасечник не контролирует руководителя так называемого министерства внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета. Корнет на оккупированных территориях сформировал банду из коллаборационистов, которые работали в правоохранительной системе. Эта банда терроризирует фермеров и предпринимателей. Пасечник рассказал, что обо всех проблемах сказал Путину и тот обещал разобраться.

Справочно: До 2014 года Корнет работал сотрудником уголовного розыска в УМВД Украины в Луганской области. С 2014 года он был назначен так называемым "министром внутренних дел" оккупированной Луганской области.

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В 2017 года был отстранён от "должности", но отказался покинуть должность, продолжив работать на посту "министра", игнорируя приказы "руководства" самопровозглашенной республики.

Он находится в розыске в Украине. В России с 2017 года расследуют роль Корнета в деле об убийстве россиянина Артёма Булгакова.