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Лукашенко підвищив боєготовність військ після втрати Росією 4 повітряних суден 

Олена РощінаПонеділок, 15 травня 2023, 18:26
Лукашенко підвищив боєготовність військ після втрати Росією 4 повітряних суден 
Олександр Лукашенко в ЦКП ВПС і ППО Білорусі 05-05-2023, фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідування Центрального командного пункту Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони констатував, що війська в підвищеній боєготовності з 13 травня.

Джерело: білоруська державна агенція "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Без великих доповідей. Давайте подивимося на те, що відбувається навколо нашої країни, насамперед у повітрі. 

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Ми дуже часто обговорюємо питання безпеки нашої держави, особливо в повітряному просторі. Як я бачу, зараз обстановка у нас не критична. Але тим не менш, є фактори, що насторожують".

Деталі: Лукашенко зазначив, що війська в підвищеній бойовій готовності перебувають уже протягом кількох діб. 

Йому доповіли, що в суботу після інцидентів білоруські ВПС і ППО перевели в ступінь готовності номер один.

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Пряма мова: "Три доби після подій поруч із нами. Я маю на увазі в Брянській області (РФ - ред.), коли було збито чотири повітряні судна. 

Ми змушені були на це реагувати. Відтоді ми перебуваємо в більш підвищеній готовності – наші війська. 

Тому мене цікавить обстановка навколо країни. І, звісно, напрямки та перспективи розвитку цієї обстановки. Коротко. Без залякувань. Про те, що відбувається і що ми очікуємо в короткостроковій перспективі".

Оновлено: Після завершення доповіді Лукашенкові подробицями з журналістами поділився командувач Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Білорусі Андрій Лук'янович.

Він заявив, що чергові сили несуть чергування в посиленому режимі з огляду на останні події на західному і південному кордоні, зокрема у зв'язку з проведенням заходів бойової підготовки країн НАТО на чолі зі США.

"Наразі залучаються додаткові сили і засоби. У нас щодня заступають на бойове чергування з протиповітряної оборони від 750 до 1 тисячі осіб у нашому виді Збройних Сил. Чергові сили після інцидентів у Російській Федерації були приведені в бойову готовність номер один. Це були зенітні ракетні війська, радіотехнічні та авіація", – сказав командувач.

За його словами, бойове чергування ведеться в посиленому режимі, так само як і охорона на всіх аеродромах і низці об'єктів радіотехнічних і зенітних ракетних військ.

Цьому передувало: 13 травня російські медіа повідомляли про втрату Росією 2 гелікоптерів і 2 літаків за один день, а речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пізніше заявив, що в суботу РФ втратила 5 бойових одиниць авіації: 2 літаки і 3 гелікоптери.

15 травня Лукашенко прибув у центральний командний пункт ВПС і військ ППО Білорусі, щоб заслухати доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони. Пресслужба президента показала фото Лукашенка там на тлі чуток про його погане самопочуття.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіявійна
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