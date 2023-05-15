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Лукашенко повысил боеготовность войск после потери Россией 4 воздушных судов 

Елена РощинаПонедельник, 15 мая 2023, 18:26
Лукашенко повысил боеготовность войск после потери Россией 4 воздушных судов 
Александр Лукашенко в ЦКП ВВС и ПВО Беларуси 05-05-2023, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны констатировал, что войска в повышенной боеготовности с 13 мая.

Источник: белорусское государственное агентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Без великих докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. 

Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие (есть – ред.)".

Детали: Лукашенко отметил, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже на протяжении нескольких суток. 

Ему доложили, что в субботу после инцидентов беларусские ВВС и ПВО перевели в степень готовности номер один.

Прямая речь: "Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области (РФ – ред.), когда были сбиты четыре воздушных судна. 

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Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности – наши войска. 

Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе".

Обновлено: Позавершении доклада для Лукашенко подробностями с журналистами поделился командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.

Он заявил, что дежурные силы несут дежурство в усиленном режиме в свете последних событий на западной и южной границе, в том числе в связи с проводимыми мероприятиями боевой подготовки стран НАТО во главе с США .

"В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1 тысячи человек в нашем виде Вооруженных Сил. Дежурные силы после инцидентов в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это были зенитные ракетные войска, радиотехнические и авиация", – сказал командующий.

По его словам, боевое дежурство ведется в усиленном режиме, равно как и охрана на всех аэродромах и ряде объектов радиотехнических и зенитных ракетных войск.

Этому предшествовало: 13 мая российские медиа сообщали о потере Россией 2 вертолетов и 2 самолетов за один день, а спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат позже заявил, что в субботу РФ лишилась 5 боевых единиц авиации: 2 самолетов и 3 вертолетов.

15 мая Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси, чтобы заслушать доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Пресс-служба президента показала фото Лукашенко там на фоне слухов о его плохом самочувствии.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcиявойна
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