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Ісландія подарує Україні польовий госпіталь

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 20:27

Парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя на знак солідарності. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір. 

У своєму Twitter прем’єрка заявила, що усі партії в Альтингу підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала Україні польовий шпиталь. 

"Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності", – зазначила Катрін Якобсдоттір. 

Нагадаємо, у березні прем’єрка Ісландії разом з міністром закордонних справ приїздила до Києва, а на початку травня брала участь у саміті лідерів Північної Європи та України у Гельсінкі.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз в Ісландії розпочався саміт Ради Європи, на якому обговорять покарання Росії за вторгнення та запропоновану Україною "формулу миру".

Теми: Ісландіядопомога Українімедициназдоров'я
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