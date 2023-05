Ісландія подарує Україні польовий госпіталь

Парламент Ісландії підтримав пропозицію про передачу Україні польового госпіталя на знак солідарності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

У своєму Twitter прем’єрка заявила, що усі партії в Альтингу підтримали пропозицію про те, щоб Ісландія подарувала Україні польовий шпиталь.

"Ми дотримуємося рішення допомагати Україні: цей жест є символом нашої незмінної солідарності", – зазначила Катрін Якобсдоттір.

All parties in the Icelandic parliament have united in proposing that Iceland will give a field hospital to Ukraine. We remain committed to supporting the Ukrainian people: this gesture is a symbol of our continued solidarity.