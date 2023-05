Исландия подарит Украине полевой госпиталь

Парламент Исландии поддержал предложение о передаче Украине полевого госпиталя в знак солидарности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

В своем Twitter премьер заявила, что все партии в Альтинге поддержали предложение о том, чтобы Исландия подарила Украине полевой госпиталь.

"Мы придерживаемся решения помогать Украине: этот жест является символом нашей неизменной солидарности", – отметила Катрин Якобсдоттир.

All parties in the Icelandic parliament have united in proposing that Iceland will give a field hospital to Ukraine. We remain committed to supporting the Ukrainian people: this gesture is a symbol of our continued solidarity.