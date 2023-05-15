Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Верховного Суда получал деньги за решение в пользу Жеваго – СМИ 

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 23:57
Глава Верховного Суда получал деньги за решение в пользу Жеваго – СМИ 
Константин Жеваго, Всеволод Князев, коллаж

По данным ZN.UA, глава Верховного Суда Всеволод Князев, схваченный на трехмиллионной взятке, получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго. 

Источник: ZN.UA со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ)

Детали: Большая Палата ВС рассматривала дело в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением 19 апреля орган оставил указанные акции Жеваго, отменив предыдущее.

Реклама:

15 мая стало известно, что НАБУ разоблачило главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллиона долларов (примерно 110 миллионов гривен по текущему курсу – ред.).

По информации источников, на фоне задержания Князева обыски проходят у еще 18 судей Верховного Суда, которые слушали дело Полтавского ГОК.

Высший совет правосудия должен их отстранить.

ВИДЕО ДНЯ

Князев уже около полутора лет не имеет заместителя, поэтому его задержание будет означать "обезглавливание" Верховного Суда.

Напомним: Всеволод Князев является главой Верховного Суда с 1 декабря 2021 года. 

В феврале глава Верховного суда Всеволод Князев заявил, что критические высказывания заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова относительно кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия в ноябре 2022 года могли навредить судебной реформе. Смирнов ответил, что критика в сторону кандидатов звучала не только от него, но и от антикоррупционных организаций.

Константин Жеваго находится в розыске по подозрению в причастности к растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Он находится под следствием во Франции, 30 марта 2023 года французский суд отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Жеваго.

Темы: Верховный судвзяткаЖевагоКнязев Всеволод
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Верховный суд
Верховный Суд вернул ПриватБанку 24 миллиона, списанные в результате незаконного судебного решения
Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП
Дело о взятке: глава Судебной администрации получил статус подозреваемого
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: