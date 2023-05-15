Глава Верховного Суда получал деньги за решение в пользу Жеваго – СМИ 

По данным ZN.UA, глава Верховного Суда Всеволод Князев, схваченный на трехмиллионной взятке, получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ)

Детали: Большая Палата ВС рассматривала дело в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением 19 апреля орган оставил указанные акции Жеваго, отменив предыдущее.

15 мая стало известно, что НАБУ разоблачило главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллиона долларов (примерно 110 миллионов гривен по текущему курсу – ред.).

По информации источников, на фоне задержания Князева обыски проходят у еще 18 судей Верховного Суда, которые слушали дело Полтавского ГОК.

Высший совет правосудия должен их отстранить.

Князев уже около полутора лет не имеет заместителя, поэтому его задержание будет означать "обезглавливание" Верховного Суда.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Всеволод Князев является главой Верховного Суда с 1 декабря 2021 года.

В феврале глава Верховного суда Всеволод Князев заявил, что критические высказывания заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова относительно кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия в ноябре 2022 года могли навредить судебной реформе. Смирнов ответил, что критика в сторону кандидатов звучала не только от него, но и от антикоррупционных организаций.

Константин Жеваго находится в розыске по подозрению в причастности к растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Он находится под следствием во Франции, 30 марта 2023 года французский суд отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Жеваго.