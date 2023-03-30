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Суд у Франції відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 14:51
Суд у Франції відмовив Україні в екстрадиції Жеваго
КОСТЯНТИН ЖЕВАГО. ФОТО FERREXPO

Суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Джерело: пресслужба Жеваго в коментарі УП

Деталі: Зазначається, що суд хувалив рішення 30 березня "після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту".

На переконання Жеваго, ухвала французького суду "підтверджує, що справа проти нього є політичною і не має юридичного підґрунтя".

Джерело УП в правоохоронних органах підтвердило, що таке рішення було ухвалено судом у Шамбері. 

За словами співрозмовника УП, суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того що Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи.

На прохання УП прокоментувати вищевказане рішення суду у пресслужбі ДБР відповіли, що наразі чекають офіційної інформації суду про причини відмови, тому коментарі нададуть пізніше.

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"Українська правда" звернулася за коментарем також до ОГП. Офіс генпрокурора відповів, що очікує на офіційне отримання повного рішення суду і консультуватиметься щодо подальших дій із французькими колегами.

Нагадаємо: Екстрадиційний запит про видачу Жеваго був поданий українською стороною, зокрема Офісом генерального прокурора та Державним бюро розслідувань у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".

Передісторія:

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Теми: Жеваго
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