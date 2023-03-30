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Суд у Франції відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 14:51
Суд у Франції відмовив Україні в екстрадиції Жеваго
КОСТЯНТИН ЖЕВАГО. ФОТО FERREXPO

Суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Джерело: пресслужба Жеваго в коментарі УП

Деталі: Зазначається, що суд хувалив рішення 30 березня "після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту".

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На переконання Жеваго, ухвала французького суду "підтверджує, що справа проти нього є політичною і не має юридичного підґрунтя".

Джерело УП в правоохоронних органах підтвердило, що таке рішення було ухвалено судом у Шамбері. 

За словами співрозмовника УП, суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того що Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи.

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На прохання УП прокоментувати вищевказане рішення суду у пресслужбі ДБР відповіли, що наразі чекають офіційної інформації суду про причини відмови, тому коментарі нададуть пізніше.

"Українська правда" звернулася за коментарем також до ОГП. Офіс генпрокурора відповів, що очікує на офіційне отримання повного рішення суду і консультуватиметься щодо подальших дій із французькими колегами.

Нагадаємо: Екстрадиційний запит про видачу Жеваго був поданий українською стороною, зокрема Офісом генерального прокурора та Державним бюро розслідувань у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату коштів банку "Фінанси та кредит".

Передісторія:

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Теми: Жеваго
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