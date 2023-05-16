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Разрушенное здание и сгорели 4 двухэтажных автобуса − последствия ночного удара россиян по Киеву

Ирина БалачукВторник, 16 мая 2023, 09:55
Разрушенное здание и сгорели 4 двухэтажных автобуса − последствия ночного удара россиян по Киеву
Здесь и далее фото из Facebook ГСЧС Киева

В результате ночной атаки россиян в Киеве есть разрушения, а также сгорели 4 автобуса и гараж.

Источник: ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook, глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook 

Дословно ГСЧС: "Ночью 16 мая враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.

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В Соломенском районе произошло падение обломка, в результате чего возник пожар. На месте спасатели установили, что горит 4 автобуса и гараж общей площадью 200 кв. м". 

 

Детали: Как видно из фото, сгорели двухэтажные автобусы, которые в начале года Киев получил от немецкого Берлина.

В феврале в "Киевпастрансе" заявили, что ищут лучшие маршруты для запуска этих 4 двухэтажных автобусов.

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Фото из Telegram ГСЧС

Также произошло разрушение рядом расположенного здания на площади 200 кв. м с отдельными очагами возгорания общей площадью 20 кв. м. Возгорания были ликвидированы.  

В других районах, по данным ГСЧС, повреждения несущественные − в большинстве случаев обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. 

 
Фото из Telegram ГСЧС

Сообщается, что сейчас информации о пострадавших нет.  

 
Фото из Telegram ГСЧС

К ликвидации пожаров привлекали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 70 человек личного состава.

В то же время глава Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что на Киевщине в одной из общин в результате падения обломков повреждена крыша частного дома. Еще в одной − обнаружены незначительные повреждения забора возле дома.

Фактов попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет.

Предыстория: 

  • Ночью 16 мая на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу, в Киеве и Киевской области – дважды за ночь. 
  • В столице прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО.
  • В Киеве на территорию зоопарка в Шевченковском районе упали обломки сбитой ракеты, обломки ракет также приземлились в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. В Соломенском районе горело нежилое помещение, загорелись несколько автомобилей, в Дарницком – обломки ракеты повредили две машины. По предварительной информации, в Соломенском районе − трое пострадавших. 
  • Российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов и беспилотниками "Шахед" − все вражеские цели защитники сбили.

Темы: Киевракетный ударпожар
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