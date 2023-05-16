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З початку травня це уже 8 повітряний напад росіян на Київ – Наєв

Альона Мазуренко Вівторок, 16 травня 2023, 11:46
З початку травня це уже 8 повітряний напад росіян на Київ – Наєв
Наєв. Фото: Facebook-сторінка командувача

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. 

Джерело: командування Обʼєднаних сил ЗСУ

Пряма мова Наєва: "Цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. Ворог скерував атаку з різних напрямків, використовуючи всі доступні йому ресурси, від безпілотників до крилатих ракет.

Щільність вогню по столиці була максимальна, проте всі цілі вдалося виявити та знищити завдяки багаторівневому принципу ешелонування протиповітряної оборони".

Деталі: За словами Наєва, захисники щодня продовжують нарощувати оборонні позиції вздовж лінії держкордону.

Командувач вважає, що завдання ворога - посіяти паніку та створити хаос.

В північній операційній зоні все під повним контролем.

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Наєв додав, що командувачі угруповань військ та командири підрозділів роблять все для того, щоб унеможливити прохід ворога, як через повітряний простір, так і через сам кордон.

Передісторія:

  • Вночі 16 травня на території всієї України оголошували повітряну тривогу, у Києві і Київській області – двічі за ніч. 
  • У столиці прогриміла серія гучних вибухів, спрацювала ППО.
  • У Києві на територію зоопарку в Шевченківському районі впали уламки збитої ракети, уламки ракет також приземлилися у Дарницькому, Оболонському і Солом’янському районах. У Соломʼянському районі горіло нежитлове приміщення, загорілися кілька автомобілів, у Дарницькому – уламки ракети пошкодили дві автівки. За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі – троє потерпілих.
  • Російські загарбники вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та низкою безпілотників "Шахед" − усі ворожі цілі оборонці збили.

Теми: ракетний ударКиївНаєв
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