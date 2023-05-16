З початку травня це уже 8 повітряний напад росіян на Київ – Наєв

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня.

Джерело: командування Обʼєднаних сил ЗСУ

Пряма мова Наєва: "Цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. Ворог скерував атаку з різних напрямків, використовуючи всі доступні йому ресурси, від безпілотників до крилатих ракет.

Щільність вогню по столиці була максимальна, проте всі цілі вдалося виявити та знищити завдяки багаторівневому принципу ешелонування протиповітряної оборони".

Деталі: За словами Наєва, захисники щодня продовжують нарощувати оборонні позиції вздовж лінії держкордону.

Командувач вважає, що завдання ворога - посіяти паніку та створити хаос.

В північній операційній зоні все під повним контролем.

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Наєв додав, що командувачі угруповань військ та командири підрозділів роблять все для того, щоб унеможливити прохід ворога, як через повітряний простір, так і через сам кордон.

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