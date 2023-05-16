З початку травня це уже 8 повітряний напад росіян на Київ – Наєв

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня.

Джерело: командування Обʼєднаних сил ЗСУ

Пряма мова Наєва: "Цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. Ворог скерував атаку з різних напрямків, використовуючи всі доступні йому ресурси, від безпілотників до крилатих ракет.

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Щільність вогню по столиці була максимальна, проте всі цілі вдалося виявити та знищити завдяки багаторівневому принципу ешелонування протиповітряної оборони".

Деталі: За словами Наєва, захисники щодня продовжують нарощувати оборонні позиції вздовж лінії держкордону.

Командувач вважає, що завдання ворога - посіяти паніку та створити хаос.

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В північній операційній зоні все під повним контролем.

Наєв додав, що командувачі угруповань військ та командири підрозділів роблять все для того, щоб унеможливити прохід ворога, як через повітряний простір, так і через сам кордон.

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