С начала мая это уже 8 воздушное нападение россиян на Киев – Наев

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что этой ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая.

Источник: командование Объединенных сил ВСУ

Прямая речь Наева: "Этой ночью состоялось восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. Враг направил атаку с разных направлений, используя все доступные ему ресурсы, от беспилотников до крылатых ракет.

Плотность огня по столице была максимальная, однако все цели удалось обнаружить и уничтожить благодаря многоуровневому принципу эшелонирования противовоздушной обороны".

Детали: По словам Наева, защитники ежедневно продолжают наращивать оборонительные позиции вдоль линии госграницы.

Командующий считает, что задача врага - посеять панику и создать хаос.

В северной операционной зоне все под полным контролем.

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Наев добавил, что командующие группировок войск и командиры подразделений делают все для того, чтобы исключить проход врага, как через воздушное пространство, так и через саму границу.

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