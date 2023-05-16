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С начала мая это уже 8 воздушное нападение россиян на Киев – Наев

Алена МазуренкоВторник, 16 мая 2023, 11:46
С начала мая это уже 8 воздушное нападение россиян на Киев – Наев
Наев. Фото: Facebook-страница командующего

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что этой ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая.

Источник: командование Объединенных сил ВСУ

Прямая речь Наева: "Этой ночью состоялось восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. Враг направил атаку с разных направлений, используя все доступные ему ресурсы, от беспилотников до крылатых ракет.

Плотность огня по столице была максимальная, однако все цели удалось обнаружить и уничтожить благодаря многоуровневому принципу эшелонирования противовоздушной обороны".

Детали: По словам Наева, защитники ежедневно продолжают наращивать оборонительные позиции вдоль линии госграницы.

Командующий считает, что задача врага - посеять панику и создать хаос.

В северной операционной зоне все под полным контролем.

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Наев добавил, что командующие группировок войск и командиры подразделений делают все для того, чтобы исключить проход врага, как через воздушное пространство, так и через саму границу.

Предыстория: 

  • Ночью 16 мая на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу, в Киеве и Киевской области – дважды за ночь. 
  • В столице прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО.
  • В Киеве на территорию зоопарка в Шевченковском районе упали обломки сбитой ракеты, обломки ракет также приземлились в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. В Соломенском районе горело нежилое помещение, загорелись несколько автомобилей, в Дарницком – обломки ракеты повредили две машины. По предварительной информации, в Соломенском районе − трое пострадавших. 
  • Российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов и беспилотниками "Шахед" − все вражеские цели защитники сбили.

Темы: ракетный ударКиевНаев
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