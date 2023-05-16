С начала мая это уже 8 воздушное нападение россиян на Киев – Наев
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что этой ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая.
Источник: командование Объединенных сил ВСУ
Прямая речь Наева: "Этой ночью состоялось восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. Враг направил атаку с разных направлений, используя все доступные ему ресурсы, от беспилотников до крылатых ракет.
Плотность огня по столице была максимальная, однако все цели удалось обнаружить и уничтожить благодаря многоуровневому принципу эшелонирования противовоздушной обороны".
Детали: По словам Наева, защитники ежедневно продолжают наращивать оборонительные позиции вдоль линии госграницы.
Командующий считает, что задача врага - посеять панику и создать хаос.
В северной операционной зоне все под полным контролем.
Наев добавил, что командующие группировок войск и командиры подразделений делают все для того, чтобы исключить проход врага, как через воздушное пространство, так и через саму границу.
Предыстория:
- Ночью 16 мая на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу, в Киеве и Киевской области – дважды за ночь.
- В столице прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО.
- В Киеве на территорию зоопарка в Шевченковском районе упали обломки сбитой ракеты, обломки ракет также приземлились в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. В Соломенском районе горело нежилое помещение, загорелись несколько автомобилей, в Дарницком – обломки ракеты повредили две машины. По предварительной информации, в Соломенском районе − трое пострадавших.
- Российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов и беспилотниками "Шахед" − все вражеские цели защитники сбили.