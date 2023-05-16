Фукс відреагував на підозру СБУ: Наклеп

Підсанкційний бізнесмен Павло Фукс назвав наклепом підозру від СБУ та Офісу генпрокурора в масштабних фінансових махінаціях та систематичному ухиленні від сплати податків.

Джерело: коментар бізнесмена щодо заяви СБУ про повідомлення про підозру, поширений у Telegram

Пряма мова: "Заява СБУ є безпідставною і пов’язана виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур.

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Подібні дії є нічим іншим, ніж наклепом та спробою завдати шкоди моїй діловій репутації з мотивів, що ніяк не пов’язані з захистом інтересів держави та національною безпекою України".

Що передувало: 16 травня СБУ і ОГП повіломили про оголошення підозри підсанкційному олігарху Павлу Фуксу і топменеджменту його компаній, які проводили мільярдні фінансові махінації.

За даними слідства, підконтрольний олігарху холдинг за безцінь викупав у збанкрутілих банківських установ права вимоги до підприємств енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей.

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В подальшому топменеджмент компаній шляхом юридичних та банківських маніпуляцій здійснював прихований продаж корпоративних прав і цілісних майнових комплексів, які були попередньо викуплені учасниками схеми за цінами значно нижче ринкових.

При цьому вони не сплачували податок на додану вартість та податок на прибуток, завдавши збитків на суму майже 100 млн грн, наголосили правоохоронці.

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