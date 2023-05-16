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Фукс відреагував на підозру СБУ: Наклеп

Валентина РоманенкоВівторок, 16 травня 2023, 14:53
Фукс відреагував на підозру СБУ: Наклеп
Павло Фукс. фото Дмитра Ларіна

Підсанкційний бізнесмен Павло Фукс назвав наклепом підозру від СБУ та Офісу генпрокурора в масштабних фінансових махінаціях та систематичному ухиленні від сплати податків.

Джерело: коментар бізнесмена щодо заяви СБУ про повідомлення про підозру, поширений у Telegram

Пряма мова: "Заява СБУ є безпідставною і пов’язана виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур.

Подібні дії є нічим іншим, ніж наклепом та спробою завдати шкоди моїй діловій репутації з мотивів, що ніяк не пов’язані з захистом інтересів держави та національною безпекою України".

Що передувало: 16 травня СБУ і ОГП повіломили про оголошення підозри підсанкційному олігарху Павлу Фуксу і топменеджменту його компаній, які проводили мільярдні фінансові махінації.

За даними слідства, підконтрольний олігарху холдинг за безцінь викупав у збанкрутілих банківських установ права вимоги до підприємств енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей.

В подальшому топменеджмент компаній шляхом юридичних та банківських маніпуляцій здійснював прихований продаж корпоративних прав і цілісних майнових комплексів, які були попередньо викуплені учасниками схеми за цінами значно нижче ринкових.

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При цьому вони не сплачували податок на додану вартість та податок на прибуток, завдавши збитків на суму майже 100 млн грн, наголосили правоохоронці.

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Теми: ФуксСБУ
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