Фукс отреагировал на подозрение СБУ: Клевета

Подсанкционный бизнесмен Павел Фукс назвал клеветой подозрение от СБУ и Офиса генпрокурора в масштабных финансовых махинациях и систематическом уклонении от уплаты налогов.

Источник: комментарий бизнесмена относительно заявления СБУ о сообщении о подозрении, распространенный в Telegram

Прямая речь: "Заявление СБУ является безосновательным и связано исключительно с личной экономической заинтересованностью отдельных лиц в руководстве СБУ и других структур.

Подобные действия являются ничем иным, чем клеветой и попыткой нанести ущерб моей деловой репутации по мотивам, которые никак не связаны с защитой интересов государства и национальной безопасностью Украины".

Что предшествовало: 16 мая СБУ и ОГП сообщили об объявлении подозрения подсанкционному олигарху Павлу Фуксу и топ-менеджменту его компаний, которые проводили миллиардные финансовые махинации.

По данным следствия, подконтрольный олигарху холдинг за бесценок выкупал у обанкротившихся банковских учреждений права требования к предприятиям энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей.

В дальнейшем топ-менеджмент компаний путем юридических и банковских манипуляций осуществлял скрытую продажу корпоративных прав и целостных имущественных комплексов, которые были предварительно выкуплены участниками схемы по ценам значительно ниже рыночных.

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При этом они не платили налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, нанеся ущерб на сумму почти 100 млн грн, подчеркнули правоохранители.

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