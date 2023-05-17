Данілов пригрозив відповідальністю за оприлюднення роботи ППО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що особи, які публікують записи роботи українських сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "У нас був не зовсім приємний випадок, коли наші громадяни, не розуміючи дуже небезпечної ситуації, викладали відео (роботи ППО – ред.). Це неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, – ті, хто робить такі речі".

Деталі: Коментуючи запитання щодо заяви Міноборони РФ про нібито знищення системи Patriot в Україні, Данілов відповів, що "вони мають щось говорити, щось заявляти".

Що цьому передувало: