Данилов пригрозил ответственностью за обнародование работы ПВО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что люди, которые публикуют записи работы украинских сил противовоздушной обороны, будут нести за это ответственность.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО – ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, – те, кто делает такие вещи".

Детали: Комментируя вопрос относительно заявления Минобороны РФ о якобы уничтожении системы Patriot в Украине, Данилов ответил, что "они должны что-то говорить, что-то заявлять".

Что этому предшествовало: