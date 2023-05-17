Данилов пригрозил ответственностью за обнародование работы ПВО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что люди, которые публикуют записи работы украинских сил противовоздушной обороны, будут нести за это ответственность.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО – ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, – те, кто делает такие вещи".

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Детали: Комментируя вопрос относительно заявления Минобороны РФ о якобы уничтожении системы Patriot в Украине, Данилов ответил, что "они должны что-то говорить, что-то заявлять".

Что этому предшествовало:

Российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов и беспилотниками "Шахед" − все вражеские цели защитники сбили.

По данным CNN, ракетный удар РФ по Украине в ночь на вторник не привел к уничтожению системы противоракетной обороны Patriot, как об этом заявило российское Министерство обороны.

Россия начала осуществлять более масштабные воздушные атаки на Украину, пытаясь заставить Киев отложить контрнаступление, пишет CNN.