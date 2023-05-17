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Данилов пригрозил ответственностью за обнародование работы ПВО

"Украинская правда"Среда, 17 мая 2023, 05:22
Данилов пригрозил ответственностью за обнародование работы ПВО
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что люди, которые публикуют записи работы украинских сил противовоздушной обороны, будут нести за это ответственность.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "У нас был не совсем приятный случай, когда наши граждане, не понимая очень опасной ситуации, выкладывали видео (работы ПВО – ред.). Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, – те, кто делает такие вещи".

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Детали: Комментируя вопрос относительно заявления Минобороны РФ о якобы уничтожении системы Patriot в Украине, Данилов ответил, что "они должны что-то говорить, что-то заявлять".

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Темы: ПВОСНБОДанилов
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