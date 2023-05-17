Россия заявила, что ее "Кинжал" одним ударом уничтожил сразу 5 установок Patriot

Минобороны РФ утверждает, что якобы ударом гиперзвукового "Кинжала" 16 мая в Киеве были "полностью уничтожены" 5 пусковых установок американского ЗРК Patriot.

Источник: Министерство обороны России в Telegram

Дословно: "По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США".

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