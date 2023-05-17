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Россия заявила, что ее "Кинжал" одним ударом уничтожил сразу 5 установок Patriot

Евгений КизиловСреда, 17 мая 2023, 21:26
Россия заявила, что ее Кинжал одним ударом уничтожил сразу 5 установок Patriot
министр обороны рф сергей шойгу, Getty Images

Минобороны РФ утверждает, что якобы ударом гиперзвукового "Кинжала" 16 мая в Киеве были "полностью уничтожены" 5 пусковых установок американского ЗРК Patriot.

Источник: Министерство обороны России в Telegram

Дословно: "По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США".

Что предшествовало:

  • В Минобороны России уже ранее заявляли, что 16 мая якобы "высокоточным ударом" "Кинжала" в Киеве поразили Patriot.
  • В Воздушных силах Украины на это ответили, что Patriot невозможно уничтожить одним ударом, даже если это ракета "Кинжал".
  • В ВСУ добавили, что, наоборот, это "Патриоты" сбили 6 "Кинжалов" под Киевом 16 мая.
  • В то же время американский телеканал CNN узнал, что система ПВО Patriot под Киевом таки получила повреждения во время атаки, но они "минимальные".
  • В США отметили, что ЗРК "в рабочем состоянии".

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Темы: РосcияPatriotобстрелКиев
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