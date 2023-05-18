Окупанти запускали дрони, щоб подивитися наслідки своєї атаки − КМДА
Російські окупанти після нічної ракетної атаки по Україні запустили також ударні й розвідувальні безпілотники, щоб зафіксували наслідки можливих влучань.
Джерело: перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі "Свобода Ранок" (проєкт Радіо Свобода)
Пряма мова Поворозника: "БПЛА мав показати результати роботи цих ракет. Вони ж спостерігають після атаки, але він (дрон – ред.) також був збитий. Уламки падали на території трьох районів. Це загалом лівий берег – Дніпровський, Дарницький, Деснянський (райони). Значних ушкоджень не було".
Деталі: Він додав, що внаслідок атаки сталося дві пожежі, зокрема, у гаражах та нежитловому приміщенні в Деснянському районі. Постраждалих наразі немає, звернень на гарячу лінію швидкої допомоги з цього приводу також не було.
Наразі на місцях працюють відповідні служби.
Чиновника нагадав, що це вже дев’ята атака на Київ з початку травня.
"Це чистий терор, щоб найбільше зашкодити не тільки Києву, а й усім українцям", – зазначив Поворозник.
Передісторія:
- Раніше столична влада повідомила, що усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці.
- Уламки збитих російських ракет упали на території Київської області − суттєвих руйнувань та постраждалих немає.
- Протиповітряна оборона відбила кілька хвиль російських атак і знищила 29 крилатих ракет ворога з 30, які він запустив по Україні.