Окупанти запускали дрони, щоб подивитися наслідки своєї атаки − КМДА

Російські окупанти після нічної ракетної атаки по Україні запустили також ударні й розвідувальні безпілотники, щоб зафіксували наслідки можливих влучань.

Джерело: перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі "Свобода Ранок" (проєкт Радіо Свобода)

Пряма мова Поворозника: "БПЛА мав показати результати роботи цих ракет. Вони ж спостерігають після атаки, але він (дрон – ред.) також був збитий. Уламки падали на території трьох районів. Це загалом лівий берег – Дніпровський, Дарницький, Деснянський (райони). Значних ушкоджень не було".

Деталі: Він додав, що внаслідок атаки сталося дві пожежі, зокрема, у гаражах та нежитловому приміщенні в Деснянському районі. Постраждалих наразі немає, звернень на гарячу лінію швидкої допомоги з цього приводу також не було.

Наразі на місцях працюють відповідні служби.

Чиновника нагадав, що це вже дев’ята атака на Київ з початку травня.

"Це чистий терор, щоб найбільше зашкодити не тільки Києву, а й усім українцям", – зазначив Поворозник.

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