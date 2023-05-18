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Оккупанты запускали дроны, чтобы посмотреть последствия своей атаки − КГГА

Ирина БалачукЧетверг, 18 мая 2023, 11:46
Оккупанты запускали дроны, чтобы посмотреть последствия своей атаки − КГГА
Сбитая 18 мая российская ракета на Киевщине. Фото из Telegram руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова

Российские оккупанты после ночной ракетной атаки по Украине запустили также ударные и разведывательные беспилотники, чтобы зафиксировали последствия возможных попаданий.

Источник: первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Свобода Утро" (проект Радио Свобода)

Прямая речь Поворозника: "БПЛА должен был показать результаты работы этих ракет. Они же наблюдают после атаки, но он (дрон − ред.) также был сбит. Обломки падали на территории трех районов. Это в общем левый берег − Днепровский, Дарницкий, Деснянский (районы). Значительных повреждений не было".

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Детали: Он добавил, что в результате атаки произошло два пожара, в частности, в гаражах и нежилом помещении в Деснянском районе. Пострадавших пока нет, обращений на горячую линию скорой помощи по этому поводу также не было.

Сейчас на местах работают соответствующие службы.

Чиновника напомнил, что это уже девятая атака на Киев с начала мая.

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"Это чистый террор, чтобы больше всего навредить не только Киеву, но и всем украинцам", − отметил Поворозник.

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Темы: Киевбеспилотникивойна
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